Europoslanec a bývalý šéf TOP 09 Pospíšil má koronavirus. Je v izolaci

„Právě mi byl potvrzený pozitivní výsledek na covid. Nyní jsem v domácí izolaci a čekám na krajskou hygienickou stanici a na vytrasování kontaktů. Doufejme, že alespoň moje snaha vždy nosit respirátor, abych nikoho nenakazil, nevyšla nazmar,“ napsal bývalý ministr spravedlnosti za ODS a někdejší předseda TOP 09 na Twitteru.

„Přeji vám v této době hlavně pevné zdraví a v tomto případě zůstaňte negativní!“ dodal.

V pátek oznámila nákazu také brněnská primátorka za ODS Markéta Vaňková. Pozitivně testovaný je také tajemník brněnského magistrátu Oliver Pospíšil.

„Vím to od dnešního odpoledne. Jsem v izolaci, mám projevy běžné mírné virózy,“ uvedla Vaňková. Primátorka by se při optimálním průběhu nemoci mohla vrátit do běžného života v úterý 6. října.

Z významnějších politiků se kvůli koronaviru dříve v dobrovolné či preventivní domácí karanténě ocitli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, ministr zahraniční Tomáš Petříček a ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Všichni podstoupili testy, které vyšly negativní.



Koronavirus se dříve potvrdil také u hlavní hygieničky Jarmily Rážové, exministr zdravotnictví Adam Vojtěch kvůli tomu musel do karantény. Oba testy měl nakonec negativní. Koronavirus se nedávno potvrdil v Poslanecké sněmovně, pozitivně byla testovaná bývalá ministryně obrany a pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Z politiků se v březnu nakazil koronavirem například senátor ODS Pavel Karpíšek, pozitivní test měl v dubnu též tehdejší plzeňský hejtman za ČSSD Josef Bernard, který nyní vede kandidátku hnutí Starostové a nezávislí pro krajské volby, a v červnu také náměstek pražského primátora Petr Hlubuček.