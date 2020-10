Nastal bod zlomu, hnutí ANO je porazitelné, říká Pekarová Adamová

Na tiskové konferenci jste jako první zmiňovala úspěchy v senátních volbách, znamená to, že pro TOP 09 je Senát důležitější, než kraje?

Senát dopadl naprosto skvěle, protože ze čtrnácti obvodů, ve kterých jsme měli své kandidáty, často s podporou, nebo v koalici s dalšími stranami, tak deset z nich postoupilo do druhého kola, častokrát z prvního místa. Takže jsem chtěla vypíchnout jak skvěle volby do Senátu pro nás dopadly, ale samozřejmě krajské volby jsou stejně důležité a v krajích jsme také uspěli. S výjimkou jednoho kraje jsme se všude dostali (na Vysočinu se strana na poslední chvíli také neprobojovala, její volební výsledek se tam zarazil na 4,99 procenta pozn. red.), máme své zastupitele ve všech krajích s výjimkou Libereckého kraje, ale je to skvělý výsledek a já věřím, že budeme schopní spolupracovat na koalicích s ostatními stranami, které budou kraje vést další čtyři roky.

Počet krajů, kde bude mít TOP 09 své krajské zastupitele stoupl oproti posledním krajským volbám významně, znamená to, že se straně daří dostávat ze škatulky „pražské“ strany, kterou dlouhodobě má?

To je škatulka, kterou s oblibou používají buď konkurenti, kteří nás chtějí takto zařadit, nebo také novináři. Ve skutečnosti máme celou řadu komunálních politiků, nejsme zdaleka pražskou stranou. Ukazuje se, že máme svoji sílu v rámci regionů, máme skvělé zajímavé osobnosti, které často přicházejí z prostředí mimo politiku, ale mají za sebou zajímavý životní příběh a zkušenosti, a mají hodně co nabídnout.

Ve kterém kraji vás výsledek nejvíc překvapil?

Asi v tom Libereckém (TOP 09 se tam do zastupitelstva nedostala pozn. red.). Mrzí mě to i z toho důvodu, že jsme v kraji kandidovali v koalici s KDU-ČSL, koalice měla velmi energickou kandidátku plnou elánu, byli to super lidi, se kterými jsem ještě před týdnem byla na kampani, takže vím, že do toho dali hodně. Tam mě to opravdu mrzí, ale jinak nemůžu říct, že by mě úspěšné kandidátky nějak překvapily, protože jsem to čekala, že výsledky budou takové. I to, že jsme v Moravskoslezském kraji měli nad deset procent, i to že uspějí spojenectví, která jsme dali dohromady. Potěšil mě i výsledek v Plzeňském kraji, kde jsme těsně druzí, tam to chvílemi vypadalo i na vítězství ale rozhodně je to skvělý úspěch i tam.

Takže jste předpokládala, že se TOP 09 dostane do zastupitelstva ve všech krajích?

Předpokládala jsem, že se dostaneme všude a že budeme mít příležitost podílet se na budoucí vládě. To samozřejmě ještě uvidíme.

Při posledních krajských volbách v roce 2016, kdy byl ještě předsedou strany Miroslav Kalousek, tak bylo jeho cílem obsadit všechny kraje, vy jste letos tomuto cíli výrazně blíž, vnímáte to tak, že se vám podařilo porazit zakladatele a bývalého předsedu?

Takhle nad tím vůbec nepřemýšlím. TOP 09 je mnohými konkurenty záměrně podceňovaná a jsou nám dávány různé nálepky, třeba jako ta, že jsme stranou pražskou, ale ono to tak není. My máme množství zajímavých osobností a zajímavých lidí, teď v posledním roce jsme přijali i celou řadu nových členů, kteří se k nám hlásí. Desítky lidí přibyly jenom v posledním půl roce a často jsou to lidé, kteří jsou i v regionech, vůbec to není jenom Praha.

Jak vnímáte po volebním výsledku vaši pozici ve straně, cítíte se silnější?

Samozřejmě, že předseda nese zodpovědnost za výsledek a já jsem s tím výsledkem spokojená. A nejenom já, ale i ostatní lidé z vedení, se kterými jsem o tom hovořila. Vnímám to jako náš kolektivní úspěch, jako úspěch celého týmu nového vedení TOP 09, které bylo zvoleno před necelým rokem na sněmu.

TOP 09 kandidovala ve všech krajích v koalicích. Zdá se, že tato strategie se vám vyplatila. Do jaké míry se na celkovém výsledku podepsala právě tato taktika?

Pevně věřím, že to ve výsledku sehrálo klíčovou roli, protože se ukazuje, že voliči, kteří volají po spojování stran, to pak následně také ocení samotnou volbou, svým hlasem. A já je chci ubezpečit, že si uvědomuji, že to chtějí i pro volby sněmovní, které jsou samozřejmě vnímané jako důležitější a i do nich jsme vystaveni velkému očekávání voličů, že se spojíme a my proto děláme maximum. Věřím, že to dobře dopadne, ale teď samozřejmě nebudu oznamovat nic bližšího. Jenom chci říci, že se ta strategie ukazuje jako úspěšná a pokud chceme hnutí ANO porazit, posunout do opozice, tak toto je strategie, která uspěje i příští rok. Nastal bod zlomu, hnutí ANO je porazitelné, má personální problémy, jako je to vidět i ve středních Čechách, kde je sice místopředsedkyně strany a současná hejtmanka, ale stíhá ji jedna kauza za druhou a přesto lídrovala svoji kandidátku a jak je vidět, tak velmi neuspěla a taková je situace i v jiných krajích. Takže já si myslím, že nastává ten bod zlomu, kdy hnutí ANO začne jenom ztrácet.

Jak si myslíte že konkrétně ve vašem případě zasáhla do volebních výsledků atmosféra okolo koronaviru?

Já myslím, že lidé si uvědomili tváří v tvář té obrovské zdravotní krizi, s níž souvisí i krize ekonomická, kterou začínáme prožívat, že právě vládní strany ji hluboce nezvládají, že nechali epidemii vymknout se kontrole, bylo to hodně zásluhou jejich špatné přípravy na druhou vlnu. Teď to všichni odnášíme. Ať už podnikáme, nebo ne, tak jsme omezováni a bude to mít velký dopad na životy nás všech. Hnutí ANO a ČSSD jsou strany, které krizi možná i podcenily a i tím jak pan premiér často mění svá stanoviska, nebo dokonce i lže, tak vytvářejí ještě větší nejistotu ve společnosti, která se pak zase odráží na životech nás všech. Není to prostě premiér do nepohody, ta nepohoda tady ale ještě nějakou chvíli potrvá. To určitě sehrálo roli i ve výsledcích voleb, protože mnozí už toho měli dost a myslím, že mnozí, třeba i mladí voliči, kteří by běžně třeba ani nebyli motivovaní k volbám jít, tak ty to motivovalo si volby nenechat ujít.

Takže to vnímáte jako fenomén, který pomohl TOP 09 ve volbách?Myslím si, že se to na celkových výsledcích odrazilo.