Budeme pomáhat i bez nouzového stavu, prohlásili medici v Rozstřelu

Tisíce mediků daly v jarních měsících studium stranou a pomáhaly v nemocnicích, na odběrových místech či v krajských hygienických stanicích. Jedním z nich byla právě i Kateřina Koudelková, která pomáhala v pražské Fakutní nemocnici Královské Vinohrady již při první vlně.

„Strach z nákazy jsem neměla, šlo spíše o respekt, protože jsme o tom viru moc nevěděli. Jaké ochranné prostředky používat, nebo jaké jsou následky onemocnění,“ popisuje Koudelková svou zkušenost z jara.

Tomáš Sychra se chystá na svou první noční službu v nemocnici na Vinohradech na oddělení, kde nyní podle jeho informací leží pět covid pozitivních pacientů. „Budu pomáhat pacientům se stravou s hygienou a budu k ruce sestřičkám,“ popisuje mladý medik.



Sám už onemocnění covid-19 prodělal před měsícem. I když průběh jeho onemocnění nebyl závažný, neoznačil by covid za „nějakou chřipečku“. Bohaté zkušenosti má Sychra již z práce zdravotníka v humanitárních misích v Africe, naposledy působil v nemocnici Itibo v jihozápadní části Keni. Kde prováděl daleko více činností, než které by mohl dělat v Česku.

Sychra kritizuje, že do třetího ročníku studenti medicíny nemohou dělat nic jiného než ošetřovatele, po třetím ročníku i třeba sanitáře, avšak by toho podle jeho mínění zvládli o dost více.

Výuka na prvním místě, myslí si medici

Kateřina Koudelková i Tomáš Sychra nyní zastupují roli koordinátorů, pomáhají tak shánět a organizovat své spolužáky pro pomoc v nemocnicích. Podle jejich zkušeností se studenti hlásili sami a dobrovolně, i bez výzvy státu.



Pro studenty však musí zůstat primární výuka, myslí si oba medici, kteří jsou oba v šestém, a tedy posledním ročníku. Na jaře to podle Kateřiny i Tomáše bylo jiné, veškerá kontaktní výuka byla zrušena, nyní se ji univerzity snaží udržet.

V polovině března výpomoc studentům posledních ročníků lékařských oborů nařídila mimořádným opatřením vláda, v květnu pak tuto povinnost zrušila. I přesto pomáhala řada studentů také během léta.

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch však uvedl, že v případě, že bude nedostatek personálu, by resort mohl medikům pomoc zase nařídit, a to třeba pouze lokálně, pokud by byly přetížené nemocnice v konkrétním kraji.

Zdravotníků aktuálně nakažených covidem-19 je podle dat zveřejněných na webu České lékařské komory už skoro 1 700, lékařů téměř 400, sester 700 a ostatních pracovníků 600.

Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze má nyní 22 zaměstnanců v karanténě kvůli pozitivnímu testu. „Kdyby mi odešlo 150 lidí, tak můžu začít zavírat,“ řekl ředitel nemocnice David Feltl v Rozstřelu ke kapacitám svého personálu. Zastoupení zdravotníků z řad mediků či dokonce laiků by podle ředitele nemocnice muselo proběhnout po pečlivém zvážení priorit a podle kvalifikace.