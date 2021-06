Nechte děti naočkovat, ať je ve školách pořád netestují, láme Babiš rodiče

„V momentě, kdy se dostaneme do stadia, kdy už v očkovacích centrech nebude o očkování zájem, tak chceme hlavně, aby nám zejména firmy pomohly tím, že osloví své zaměstnance, aby je přesvědčily, že očkování je řešením všeho,“ uvedl ve středečním rozhovoru.

Babiš se vyjádřil také ke zrušení pravidelného testování ve firmách, to skončí s příchodem července. Testování prý není nutné, protože záchyty nakažených nejsou výrazné. Vlád má tak nyní jinou prioritu: usilovat o to, aby jí firmy pomohly s očkováním.

„Budeme přesvědčovat zaměstnavatele, aby své lidi přemluvili, že je to výhoda, když je člověk očkován,“ řekl premiér s tím, že pomoci tomu má také očkovací kampaň se známými osobnostmi.

Testům se momentálně nemusejí podrobovat lidé pracující z domova a očkovaní, u kterých od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní. Výjimku mají i ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali nemoc covid-19.

Očkované děti se vyhnou testování ve školách

Babiš promluvil také o návratu dětí do škol po prázdninách. Ty podle něj mají stejnou motivaci nechat se očkovat, jako lidé ve firmách, a to tu, že se díky očkování vyhnou povinnému testování. „Naočkované děti nebudou testované. Teď víme, že po návratu dětí je budeme testovat dvakrát týdně minimálně do 10. září,“ řekl.

Babiš 20. června ve svém nedělním videu Čau, lidi uvedl, že rodiče mohou již příští měsíc zaregistrovat k očkování proti covid-19 i své děti, kterým v té době bude více než 12 let. Tato možnost bude platit od 1. července.

„U těchto dětí je nutná přítomnost zákonného zástupce na místě. Očkování bude probíhat v očkovacích místech, které disponují lůžkovým oddělením pediatrie. Měl by tam být přítomný pediatr,“ upřesnil Babiš, podle kterého musí pediatr při očkování být proto, kdyby nastal nějaký problém.

Evropská léková agentura EMA nedávno schválila možnost očkovat i děti nad 12 let vakcínou Comirnaty od společností Pfizer a BioNTech.

Ve skupině mezi dvanácti a šestnácti lety je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha zhruba 400-500 tisíc lidí. „Pfizer je zatím jediná vakcína pro tyto děti a ta jim bude aplikována do konce léta ve velkokapacitních centrech. Od září předpokládáme, že by měla být k dispozici praktickým lékařům pro děti a dorost. Teď soutěžíme distributora, který by to mohl zajistit,“ dodal ministr.

Stále je ve školách však množství dětí, kterým je méně než 12 let. Těm zatím zůstává povinnost nechat se testovat, nemají totiž na výběr.

V současnosti se mohou nechat očkovat ti, jimž bylo nejméně 16 let. Celkem už bylo v Česku podáno asi 7,46 milionu dávek vakcín. Většina vakcín proti covidu používaných v ČR je dvoudávková, aspoň jednu dávku dostalo dosud 4,7 milionu Čechů a plně naočkováno je zhruba 2,6 milionu lidí.

Očkování v nákupních centrech?

Vláda chce také očkování přiblížit více lidem. Proto zvažuje očkování například v obchodních centrech. „A naše opozice to okamžitě začala kritizovat. Přitom třeba v Izraeli očkovali na plážích. V Srbsku zase v restauracích,“ argumentoval v rozhovoru Babiš. Podle něj by například v obchodním centru v Praze na Chodově mohla mít stánek Thomayerova nemocnice, kde budou oslovováni lidé, které přímo na místě zdravotní sestra naočkuje.

Motivovat nerozhodnuté k očkování by mohla však odměna. Cestou výhod se již vydaly i některé firmy v Česku. Třeba obchodní řetěz Lidl dává zaměstnancům volno v den očkování. „Nebudou se tak muset vracet zpět do práce a volný čas využijí k odpočinku,“ uvedl mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler. Za očkování rozdává odměny i těžební gigant OKD. Ten každému zaměstnanci, který se nechá očkovat, dá příspěvek tři tisíce korun.

Imunolog Václav Hořejší považuje motivaci v podobě odměn za dobrou cestu. „Podle mého názoru by se mělo přistoupit k nějakému způsobu, aby bylo očkování povinné. Ale to je, po zkušenostech s právníky a soudy, zřejmě neprůchozí. Je to ostuda, protože očkování je v celospolečenském zájmu,“ řekl pro iDNES.cz Hořejší.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek si však nedokáže finanční odměny představit. „Kdo a jaké odměny by rozdával, to si nedovedu představit. Více bych uvítal dostat očkování co neblíže lidem, například vytvořit mobilní očkovací místa v supermarketech, kde by vakcínu dostal každý, kdo má zájem a jde okolo,“ uvedl pro iDNES.cz Chlíbek.