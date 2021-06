V létě budu na rozdíl od poslanců makat, řekl Babiš. Na dovolenou nepojede

Prymula jde na fotbal i do hospody. Hnilička jde na mejdan do hotelu. Faltýnek jede na dovolenou do Malagy, Babiš na Krétu. Než začnou kolegové z ANO vyzývat lidi k osobní zodpovědnosti, dodržování opatření a ať zůstanou doma, mohli by začít nejdřív u sebe a jít příkladem.