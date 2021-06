Očkování ztrácí dech. Stát zacílí na vyloučené lokality a nákupní centra

„Teď to bude hlavně o tom, aby byl nadále zájem. V rámci následujícího období to bude skutečně největší výzva, abychom doočkovali tu kýženou hranici aspoň 70 procent populace. Někteří odborníci hovoří až o 80 procentech. Samozřejmě, čím více, tím lépe,“ řekl ministr.



Do středy projevilo zájem o vakcínu asi 51,5 procenta obyvatel. Poslední velká skupina, tedy všichni lidé ve věku 16 až 29 let, se začala registrovat 4. června. Za týden se pak přihlásilo skoro 260 tisíc lidí, tedy více než dvě procenta populace. V posledních týdnu do této středy už to ale bylo jen asi 90 tisíc lidí, tedy méně než procento.

Od pátku se mohou přihlašovat k očkování i lidé, kteří prodělali covid-19 velmi nedávno. Dosud si nemohli termín zarezervovat dříve než 90 dní po pozitivním testu, nově je to možné hned po 14denní izolaci. Od čtvrtka příštího týdne se rezervační systém otevře také pro děti ve věku 12 až 15 let, kterých je podle dat Českého statistického úřadu asi 456 500.



Motivovat nerozhodné plánují odborníci ze zdravotnictví nejrůznějšími způsoby. Očkovat by se tak například mohlo začít v nákupních střediscích, které by mohly být „přístupnější“ než očkovací centra. Podle některých lékařů lidé totiž mohou odmítnout očkování zkrátka proto, že nemají čas se registrovat, jezdit do očkovacího centra na přesně vymezený čas či čekat ve frontě.

To by také mohlo pomoci k proočkovanosti ve vyloučených lokalitách, kde je složité dopravní spojení. Resort by mohl využít i mobilní týmy.

Odměnou za píchnutí by mohla být také finanční odměna. „Máme stále dost nenaočkovaných seniorů, pro řadu z nich není snadné se k očkování registrovat nebo dostavit. Umím si představit, že by někdo mohl být odměněn, když takového nenaočkovaného seniora najde a přivede,“ uvedl před časem v České televizi epidemiolog Petr Smejkal.



O zavedení povinného očkování proti nákaze ministerstvo zdravotnictví nikdy nehovořilo.

Vakcinace funguje velmi dobře, chválí Vojtěch

„Ze začátku mělo očkování komplikace dané zejména nedostatkem očkovacích látek. Společnosti nebyly schopné plnit své závazky. Ale teď si myslím, že to funguje velmi dobře,“ uvedl ministr. V současné době se očkuje více než 100 tisíc dávek v pracovních dnech. Více než polovina jsou druhé dávky, což bude podle ministra pokračovat i v červenci.



„V srpnu, myslím, dávek bude dostatek a největší úkol bude, abychom je využili. Může nastat i situace, že budeme mít více dávek než zájemců,“ řekl. I proto se plánuje větší nasazení mobilních očkovacích týmů. „Hovořilo se o tom trochu se skepsí, ale v řadě zemí se skutečně očkuje i v obchodních centrech tam, kde se přirozeně koncentrují lidé,“ dodal.



Dosud je alespoň první dávkou očkováno asi 45 procent lidí, 25 procent má dokončené očkování dvěma dávkami. Právě obě dávky jsou dostatečnou ochranou i před většinou dosud známými variantami viru, včetně mutace delta. Lidé se sice mohou nakazit, ale většinou nemají vážný průběh.

Pokračovat bude také kampaň v médiích a na sociálních sítích nazvaná Udělejme tečku za koronavirem. „Asi to není něco, co přinese 20 či 30 procent očkovaných. Ale každé procento je pro nás v tuto chvílí už dobré,“ dodal ministr.



S přeočkováním, které podle odborníků bude potřeba pro posílení imunity proti nákaze, podle Vojtěcha Česko počítá a má objednáno dost pro celou populaci. Zatím ale není jasné, kdy přesně s ním bude potřeba začít.

„Délka ochrany zatím nebyla stanovená nikde na světě, čekáme na doporučení nejspíše od evropské lékové agentury,“ řekl ministr. Zatím to podle něj vypadá, že přednostně by se mělo začít u seniorů a chronicky nemocných, u kterých protilátky klesají rychleji.