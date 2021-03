Pro maturanty navrhnu přidělení maturity úředně, řekl Babiš

Premiér Babiš chce navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. „A to i v rámci vzdělávání dospělých, kteří si dodělávají středoškolské vzdělání,“ řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Premiér bude navrhovat, aby se známky průměrovaly. „To znamená, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ dodal Babiš. Pokud by studenti s udělením úřední maturitní zkoušky nesouhlasili, mohli by si udělat klasickou maturitu v takové podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo MŠMT.



Babiš v rozhovoru přiznal, že se zatím na uznání tzv. úřednické maturity neshodli s ministrem školství Plagou. „Já jsem ale rozhodnut, že toto navrhnu, protože celý letošní rok byl pro studenty extrémně náročný a myslím si, že jiná by měla být i maturita,“ vysvětlil svůj plán Babiš.

Asociace s takovou podobou maturit nesouhlasí

„My s tím jako asociace nesouhlasíme, protože už jsou odpuštěné písemné práce. Já si myslím, že maturity by měly proběhnout. Dokonce jsem četla v médiích vyjádření některých studentů, že by je to mohlo znevýhodnit na trhu práce,“ uvedla Renata Schejbalová, předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií. Podle ní stejný názor zastává i středoškolská asociace.



Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka by úřednická maturita neměla stejnou váhu, jako maturita z minulých let. „Já sice chápu, že situace je komplikovaná a složitá, ale tohle je krok, ke kterém bych byl ochoten přistoupit až ve chvíli, kdy by opravdu nebylo jiné řešení. Situace je vážná, složitá a komplikovaná, ale máme poměrně dost času na to ještě uvažovat nad tím, že maturita může proběhnout normálním způsobem, třeba v pozdějších termínech než jak je naplánovaná,“ uvedl.

Zajíček zároveň odmítl nápad premiéra, že by úřednickou maturitu měl jen to, kdo bude chtít. Podle něj je to nesystémový krok, který by zakládal nerovnosti mezi studenty. „To si nedovedu představit, je to neakceptovatelná záležitost. To bychom pak měli maturanty dvou kategorií? Maturanty administrativní a maturanty opravdové?“

Maturita se podle něj nemůže odpískat jen proto, že je to politicky příjemné a zajímavé téma. „Já vím, že by to pro maturanty by to bylo hodně pohodlné, jednoduché, příjemné, já chápu, že se maturity bojí - bál se každý. Maturitní zkouška je ale závěrem středoškolského vzdělání a má svou hodnotu,“ popsal.

Podle profesora Petra Skleničky, který předsedá České konferenci rektorů a je zároveň i rektorem České zemědělské univerzity, by ČZU v zásadě podobná forma maturity nevadila. Úroveň studenta na jedné straně prověří přijímací zkoušky a tam, kde nejsou, i samotné studium už v prvním ročníku vysokých škol.



Premiéra na nápad přivedli podle jeho slov sami studenti. Podle informací iDNES.cz premiér ve středu jednal s iniciativou NE:BRZO, která je pro zrušení ústní části maturit v roce 2021 kvůli koronaviru. Iniciativa také svolala protest před ministerstvem školství, kde za maturity zapalovali svíčky.

Ministerstvo školství už dříve rozhodlo, že u maturit na jaře podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.



„Jsme v neustálém kontaktu s řediteli škol a zástupci školských asociaci. Kontinuálně ve svých rozhodnutích zohledňujeme aktuální vývoj epidemické situace. Proto se intenzivně zabýváme možnými úpravami maturitní zkoušky. Ve hře jsou například posuny termínů či úprava obsahu a to tak, abychom zohlednili složitou situaci studentů, ale také zachovali odbornost a význam zkoušky jako takové včetně srovnatelné úrovně,“ okomentovala návrh mluvčí resortu Aneta Lednová.

O této věci se má podle ní rozhodnout do konce příštího týdne.