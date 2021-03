Babiš chce též licenci na výrobu vakcín v Česku, navštíví kvůli tomu Izrael

Premiér Andrej Babiš poletí s delegací odborníků do Izraele, který se pokusí mimo jiné získat pro spolupráci na výrobě vakcíny proti koronaviru v České republice. Pokud by se to podařilo, následovala by tak Rakousko a Dánsko, které již společně s Izraelem zahájily jednání s velkými výrobci vakcín, firmami Pfizer a Moderna s cílem dostat licenci na budování vlastních výrobních kapacit.