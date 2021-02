Upravte zkoušky víc, chtějí protestující maturanti. Zapálili za ně svíčky

Protest je celodenní kvůli tomu, aby se studenti vzhledem k epidemii koronaviru nesetkávali ve větším počtu. K úřadu budou podle organizátorů přicházet postupně. Studenti nemají letošní maturity za spravedlivé.

„Ve škole jsme nebyli osm měsíců. Letošní maturity mají stejnou podobu, jako ty z loňska, kdy studentům z prezenční výuky chybělo daleko méně. Distanční výuka není stejná, jako je docházka do školy, není stejně kvalitní. Zrušit se má i ústní část maturit,“ vysvětlil iDNES.cz za iniciativu NE:BRZO Jiří Daniel Trávníček.

Do protestu by se podle pořadatelů mohly zapojit tisíce maturantů. Na facebooku slíbilo účast kolem 700 lidí, dalších 1 100 uvedlo, že se o to zajímá. Podobná akce jako v Praze by se zároveň měla uskutečnit i v Brně na náměstí Svobody. Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo 72 751 studentů, kteří mají jít ke zkoušce poprvé.

Ministr školství Robert Plaga minulý týden oznámil, že se u maturit na jaře podobně jako loni zruší slohy z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.

Zástupci středoškoláků již dříve uváděli, že studenti by kvůli měsíce trvající výuce na dálku uvítali zrušení maturitních testů či ústní části maturit. Poukazovali také na to, že ke změnám přistoupily i jiné státy. Pro zrušení didaktických testů se v lednu vyjádřil i premiér Andrej Babiš.

Názory mezi maturanty ale od začátku nebyly jednotné. Zatímco někteří si přáli úplné zrušení zkoušek, podle jiných by tak maturita ztratila na významu, proto raději žádné změny nechtěli. Zástupci ředitelů středních škol označili minulý týden oznámené úpravy za rozumný kompromis.