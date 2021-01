Letošní maturity se kvůli epidemii zmírní. Rušit se nebudou, řekl Plaga

Plaga již dříve řekl, že v tomto týdnu oznámí své rozhodnutí ohledně podoby letošních maturit. Na konci listopadu ministerstvo nejdřív oznámilo, že u maturit na jaře nepředpokládá redukci žádné části zkoušky. V případě nepříznivého vývoje epidemie covidu-19 se měl nanejvýš změnit termín konání maturitních zkoušek.

Zhruba před dvěma týdny ale mluvčí úřadu Aneta Lednová avizovala, že ministerstvo bude reagovat na vývoj, který není tak pozitivní, jak původně předpokládalo.



Podle Plagy jsou ve školství ve vztahu k letošním maturitám dva hraniční tábory. Jeden je přívržencem úřední maturity, tedy úplného zrušení zkoušek, a druhý tábor nechce u zkoušek rušit vůbec nic.

„Myslím si, že ta správná cesta je někde mezi těmito dvěma variantami, to znamená, nějaké úpravy maturit budou. To řešení je poměrně složité, ale myslím, že společně s řediteli jsme na dobré cestě a v tomto týdnu jej představíme,“ uvedl ministr.

Zrušení didaktických testů by byla komplikace

Zrušení didaktických testů u letošních maturit, pro které se na Facebooku vyjádřil premiér Andrej Babiš, by fakticky znamenalo vypuštění státní maturity v tomto roce a přineslo by komplikace. Shodli se na tom zástupci školských asociací. Škrtnutí maturitních testů nepodporují.



Případné úlevy pro žáky zdravotních škol by se podle nich měly týkat pouze těch studentů, kteří kvůli epidemii covidu-19 pomáhali a pracovali v nemocnicích. Podle předsedy Unie školských asociací CZESHA Jiřího Zajíčka by bylo vhodné jim třeba k napsání testů nabídnout mimořádný pozdější termín zkoušky.

Babiš v neděli na Facebooku uvedl, že je pro zrušení didaktických testů u maturit na zdravotnických školách, protože studium na nich v letošním roce silně poznamenala epidemie koronaviru. Kvůli spravedlnosti by to podle něj mělo platit ale i pro maturanty dalších škol.



Podle Zajíčka a předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové jsou didaktické testy posledním zbytkem státní části maturit, protože písemné a ústní zkoušky mají podle novely školského zákona nově místo Cermatu organizovat samotné školy. Zrušením testů by tak podle nich maturita ztratila na objektivitě.

Schejbalová podotkla, že je navíc otázka, co by se mělo stát se zkouškou z matematiky, která se skládá pouze z testu. Upozornila, že složení vyšší úrovně testu z matematiky je v řadě vysokých škol podmínkou pro přijetí ke studiu. Pokud by se test nekonal, byla by to komplikace jak pro tyto školy, tak i pro studenty, kteří se už na zkoušku připravují, řekla.



Na problém s maturitou z matematiky v případě zrušení testu upozornil i předseda spolku Pedagogická komora Radek Sárközi. Spolek má podle svého webu 2 900 členů, mezi kterými jsou zástupci z různých typů škol i nepedagogové.

Úlevy jen pro ty zdravotníky, kteří se v zapojili

Podle Zajíčka reagoval zřejmě premiér svým vyjádřením na facebooku na výzvu Asociace zdravotních škol ke zrušení didaktických testů pro maturanty, kteří se kvůli svému zapojení do pomoci v nemocnicích nemohli plně věnovat učení. Pokud budou mít nyní dost času, neměli by ale podle Zajíčka mít problém se na testy připravit.



Za vhodné by proto považoval například nabídnout jim možnost, aby si v případě neúspěchu na jaře mohli test zopakovat ještě jednou později třeba v létě. Podle Schejbalové by pak případné úlevy měly platit jen pro ty žáky, kteří se do pomoci opravdu zapojili.

Zajíček doplnil, že by se přikláněl spíš ke zrušení písemné práce z češtiny a cizích jazyků. Už loni na jaře se slohy kvůli epidemii nekonaly. Podle Zajíčka by to kromě jiného ulevilo i školám, které mají v důsledku novely školského zákona od letoška písemné práce zadávat a opravovat místo Cermatu. „Když se podíváte na to, kolik máme nyní práce se zajištěním distanční výuky, tak takováto úleva by asi byla docela fajn,“ řekl.