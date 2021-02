Studenti ztratí přístup k digitálním knihám. Jak se máme učit, ptají se

Když se na jaře poprvé uzavřely provozovny všeho druhu, byly mezi nimi i knihovny. Aby mohli vysokoškolští studenti i vyučující nadále pokračovat ve své akademické činnosti, zpřístupnili jim nakladatelé prostřednictvím Národní knihovny literaturu v digitální formě.

Když na podzim přišla druhá vlna koronaviru a knihovny se 22. října zase uzavřely, přístup do digitálního fondu se obnovil. A to do 31. ledna, tedy do minulé neděle. Nyní se původní licenční smlouva prodloužila ještě o několik dnů, a to kvůli probíhajícím jednáním. Příští pátek však přesto končí, uvedla Národní knihovna na svém facebookovém účtu.

Tisíce studentů tak přijdou o zdroje potřebné ke studiu. „Na konci května odevzdávám bakalářskou práci. Teď dodělávám takzvaný projekt bakalářské práce, který mám dodat k polovině února. Bez přístupu ke knihám nevím, co budu dělat,“ uvedla třeba čtyřiadvacetiletá Natálie, studentka brněnské Masarykovy univerzity. „To prostě musí prodloužit. Z čeho jiného se teď máme učit?“ stěžuje si zase třiadvacetiletá studentka Jihočeské univerzity Denisa.

Většina knihoven je totiž uzavřena. Pouze některé, ty univerzitní, nabízejí alespoň výdej knih přes okénko. To však nějakou dobu trvá, studenti si je totiž musí předem objednat přes rezervační systém. Mnoho studentů je navíc po dobu online výuky ve svých rodných městech, platit si byt či koleje v místě studia se nevyplatí. O to více, když přišli o příjmy z brigád, jimiž normálně pokrývají alespoň část svých výdajů.

Národní knihovna získala souhlas s prodloužením přístupu k Národní digitální knihovně (NDK-COVID) do 12. 2. 2021, a to zejména s ohledem na probíhající jednání zástupců Svazu českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) se členy vlády. Kolektivní správci DILIA a OOA-S na žádost generálního ředitele Národní knihovny ČR Víta Richtera vyjádřili souhlas s prodloužením termínu a uzavření dodatku k licenční smlouvě. Tato dohoda umožňuje studen...tům a pedagogům vyšších odborných a vysokých škol i vědeckým pracovníkům přístup k digitalizovaným knihovním fondům online. Zobrazené dokumenty lze pouze číst, nelze zhotovit tištěnou nebo digitální kopii a není umožněno stahování. Ve stejném režimu budou zpřístupněny digitální knihovny Moravské zemské knihovny v Brně, Knihovny Akademie věd ČR, Národní technické knihovny, Městské knihovny v Praze a Univerzity Karlovy. Autor nebo jiný nositel autorských práv může požádat o vyřazení svých děl z této služby.

Prodloužit? Nemůžeme si to dovolit!

Česká konference rektorů požádala minulý týden vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka o prodloužení přístupu. Podmínkou je totiž souhlas autorských svazů. Ty ho sice daly, s prodloužením licence ale nesouhlasil Svaz knihkupců a nakladatelů (SČKN).

„Z naší strany to (udělení přístupu k digitálním zdrojům, pozn. red.) byl zcela bezprecedentní vstřícný krok vůči badatelům a studentům,“ uvedl předseda SČKN Martin Vopěnka. Zdůraznil, že databáze obsahuje desetitisíce děl, které se běžně prodávají a která jsou chráněná autorským právem.

„Měsíčně jsou využity miliony stran. To je samozřejmě obrovský zásah do už tak postiženého knižního trhu,“ zdůvodnil nesouhlas Svazu s prodloužením.

Svaz tak navrhuje řešení: stát za každý měsíc zpřístupnění, a to i zpětně, zaplatí dvacet milionů korun. Tím umožní studentům studovat i během lockdownu. „Bez toho to bude velmi obtížné. Pro zajímavost: miliardy na slevu jízdného stát ze státního rozpočtu oželel. Troufám si říct, že přístup ke studijním zdrojům je pro studenty mnohem důležitější. Cena je přitom nesrovnatelně nižší,“ dodal Vopěnka.

Jak ale dodává, z minulého roku má Svaz zkušenost „mnoha nesplněných slibů ze strany vlády“. „Proto nyní nemůžeme dál zůstat velkorysí v naději, že se s námi stát nakonec férově vyrovná. Pomyslného černého Petra drží v ruce vláda a je na ní, aby záležitost vyřešila,“ řekl předseda SČKN.

„Co se týče pokračování přístupu do digitalizovaných fondů knihoven pro studenty a pedagogy, hledá se systémové řešení,“ reagoval na dotaz iDNES.cz bez dalších podrobností mluvčí resortu Marek Vošahlík.

Jak sehnat knihu?

Podobný názor mají i zástupci studentů. „Pokud nevymyslí nějakou alternativu, budou mít studenti bez přístupu k literatuře velký problém,“ míní studentka Denisa M.

A městské knihovny výdejová okénka většinou neprovozují. „Samozřejmě že jsme různé možnosti bezkontaktních výpůjček promýšleli, ale bohužel s ohledem na velikost, logistiku a vlastně i smysl vládního patření, totiž aby se lidé neshlukovali, pokud možno nejezdili MHD a zůstali doma, se nám nepodařilo vymyslet funkční a dlouhodoběji provozovatelný model,“ popsala třeba mluvčí Městské knihovny v Praze Lenka Hanzlíková.

Digitální verze knih jsou studentům do příštího pátku dostupné skrze systém Kramerius, k přístupu jim stačí přihlašovací údaje do informačního systému jejich univerzity. Na konci týdne již budou dostupná jen díla zařazená na Seznamu děl na trhu nedostupných a díla s datem vydání starším než je rok 2000 u knih a 2010 u novin a časopisů.