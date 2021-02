Vadí mi zkouška z toho, co se doma nenaučím. Maturanti protestovali svíčkami

Jedna hodina odpoledne, pátek. U vchodu na ministerstvo školství svítí desítky svíček. Čajové, hřbitovní nebo ve skle. Jedny dohořívají, další přibývají a nad nimi je malý transparent s nápisem MATURITA. Studenti posledního ročníku středních škol byly poslední rok ve třídách poskrovnu.



Do teď zhruba osm měsíců v lavicích chyběli. V laboratořích. Na praxích. Mít fyzicky v ruce věci, ze kterých bude zkoušená, chybí i Aleně Cahynové, studentce oční optiky na střední zdravotnické škole.

„Nešla jsem na střední školu proto, abych nematurovala, naopak. Chci maturovat a nechci aby se maturity zrušily úplně. U praktické zkoušky pro mě bude složité předvést něco, co jsem nikdy nedělala, protože jsme byli na distanční výuce. Je to zkouška toho, co jsme se naučili, jenže jsem některé věci neměla v ruce typu progresivních skel,“ vysvětluje svoje důvody, proč přišla s některými spolužáky k ministerstvu svíčku zapálit.



Na škole se učí například brousit čočky do brýlí, což doma nejsou schopní ničím nahradit. Variantou by podle Cahynové mohla být obhajoba teoretické práce, ideálně ale studenty praktických oborů k praxi pustit. Teorie je o učení, se kterým nemá problém a ústní část jí tak nevadí. Maturantku a její spolužačky přišel podpořit i Ivo, který studuje na stejné škole o rok níž. Nematuruje, ale o velkou část praktické výuky přišel taky.



„Chybí mi být u nás v učebnách a v laboratořích. Už teď doháníme věci z loňského jara, které se nestihly probrat. Jestli to takhle půjde dál, nevím, jak bude vypadat moje maturita. Proto jsem tady a chci, aby se s tím začalo něco dělat,“ koukal směrem k ministerstvu mladík s respirátorem.

Stejná zkouška jako loni není fér

Ministerstvo školství zrušilo slohové práce, kterými tak dorovnalo stav maturit z loňského roku. Současně prodloužilo dobu trvání některých zkoušek. Podle ministra Roberta Plagy jsou didaktické testy základ.



„Je to v podstatě nějaká minimální úroveň maturitní zkoušky garantovaná státem a je na ně možné se připravit. Distančně jsou dostupné testy, je možné si to procvičovat, ať už jsou to testy CERMATu nebo aplikace České školní inspekce,“ vysvětlil na tiskové konferenci. Iniciativy Společná maturita a NE:BRZO volali po zrušení ústních a praktických zkoušek.



„Ministerstvo ale zrušilo něco, co vlastně nikdo nechtěl. I na svém Instagramu zjistil, že by se podle studentů měla zrušit hlavně ústní část,“ připomněl anketu na sociální síti Jiří Daniel Trávníček za pořádající iniciativy, který si nemyslí, že by se na letošní maturanty po úpravě zkoušek koukalo skrz prsty. „Studenti jsou průběžně testováni celé čtyři roky. Kdyby byli špatní, k závěrečné zkoušce se ani nedostanou,“ dodal Trávníček.

Žádné skandování, žádné proslovy, ale tichý protest kvůli epidemické situaci v zemi. Organizátoři chtěli zabránit tomu, aby se na jednom místě shromáždilo více lidí. Oficiální konec protestu byl ve 21:00, kdy začíná zákaz nočního vycházení.

Málo prostoru na probírání okruhů

Jedním z hlavních problémů na distanční výuce je podle studentů nepoměr ve výuce maturitních a nematuritních předmětů. Místo toho, aby procházeli otázky z maturitní občanské výchovy, ekonomie či dějepisu, mají odevzdávat výkresy.



„Máme překlopený rozvrh, takže máme pořád například výtvarnou výchovu, kde musíme posílat práci. Jinak jsme nehodnocení, nebo máme za pět. V maturitních předmětech nám ale třeba chybí probrat ještě pět otázek, které bych řešila mnohem radši,“ říká devatenáctiletá Michaela.



U ministerstva se sešlo i několik gymnazistů. Většina z nich ale šla jako doprovod podpořit svoje kamarády. Devatenáctiletý Jiří Novotný, který studuje na pražském gymnáziu, změny maturit nijak zvlášť neprožívá.



„Máme ale jen teoretické předměty. Kamarád, který chodí na střední elektrotechnickou školu, to má horší. Chybí mu dílna, praxe, vedení od učitele přímo při práce. Věci, co se doma nenaučí,“ vysvětlil Jiří.



Během dne svíček před ministerstvem přibývalo. Zhruba do tří hodin odpoledne se u dveří vystřídalo na stovku studentů. Svíčky zapalovaly maturanti i v Brně či u samotných škol, kam chodí.