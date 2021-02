Chci povinné testování pro firmy nad 250 zaměstnanců od 5. března, řekl Babiš

Podle Babiše však neexistuje možnost uzavření průmyslu. „Pokud by se zavřel celý průmysl, tak ty firmy, které exportují, přijdou o své zakázky, firmy se dostanou do bankrotu a bude tu plno nezaměstnaných,“sdělil.



Babiš zdůraznil, že dodržování opatření bude po dobu tří týdnů kontrolovat sbor policistů. „Kdo nedodržuje, musí platit pokuty. Lidé musí pochopit, že tu hrozí velké nebezpečí,“ dodal.



Povinné testování ve firmách

Vláda podle Babiše v pondělí projedná návrh, podle kterého by firmy s více než 250 zaměstnanci od 5. března musely povinně testovat. Firmám, které by to nedodržovaly, by podle návrhu mohlo hrozit uzavření či pokuta až 500 000 korun.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu.



Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od 8. března, pro menší firmy později.



Babiš na stanici dále prohlásil, že se domluvil saským premiérem dodávku 15 000 dávek vakcíny firmy AstraZeneca pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary, v pondělí by měly být rozvezeny.



Výměna ministrů se neplánuje

Prezident Miloš Zeman v neděli na stanici CNN Prima News řekl, že je ministr Blatný vyhořelý a potřebuje odpočinek. Premiér Babiš jeho výměnu či odvolání v plánu ovšem nemá.

„Ne, to není na stole. Já se panu ministrovi zdravotnictví snažím pomáhat. Je pod velkým tlakem a nemá manažerské zkušenosti. Situace je pro něj náročná,“ řekl v diskuzním pořadu Andrej Babiš.

Středula je nebezpečím ekonomiky, řekl premiér

Výrok předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly, že vláda dala přednost ekonomickým zájmům před ochranou občanů, se nesetkal s pozitivní reakcí premiéra. Ten v nedělní diskuzi řekl, že je Středula pro ekonomiku nebezpečný.



„Pan Středula je největším nebezpečím ekonomiky. Dělá vše pro to, aby se zviditelnil. Dělá vše pro sebe. Měl by odejít z odborů. Dělá jen nějaké vlny,“ řekl Babiš.

Středula na Babišova slova zareagoval na Twitteru. „Můj problém je, že vláda upřednostnila průmysl před zdravím. Odbory ví, že bez zdravých lidí ekonomika zdravá nebude,“ napsal.

Josef Stredula @JStredula Děkuji @AndrejBabis za dnešní reklamu v CNN Prima. Je mi líto, že když někdo s vámi nesouhlasí, tak ho hned máte potřebu očerňovat. Ale to je váš problém. Můj problém je, že vláda upřednostnila průmysl před zdravím lidí. @odbory ví, že bez zdravých lidí ekonomika zdravá nebude. oblíbit odpovědět

Středula si také tento týden stěžoval na jednání s Babišem. „Chtěl jsem znát konkrétní plány a řešení velmi vážné situace. Místo toho jsem byl svědkem něčeho, co zatím neumím vyhodnotit. Musel jsem se jít projít ven,“ poznamenal ve středu na twitteru.



Děti a školy jsou podle Babiše priorita. Důležitá je podle něj tolerance. “Měli bychom být tolerantní vůči žákům a rodičům. Já bych byl benevolentnější, pan Plaga na to má jiný názor,” uvedl.

Udělali jsme spoustu chyb, přiznal premiér

Babiš v pořadu přiznal, že vláda udělala v průběhu epidemie řadu chyb. Jednou z těch nejvýraznějších byl špatný příklad chování politických představitelů.

„Pan Prymula je určitě nejlepší epidemiolog,“ řekl Babiš, který hned nato dodal, že i přes to vzorem pro lidi nebyl.

Premiér dále uznal, že se mělo již minulý rok více testovat. Systém trasování podle něj dostatečný nebyl.

Řekl také, že pro boj s pandemií maximum. „Dělám to s nejlepším svědomím. Po bitvě je každý generál. Já se omlouvám. Lidé si to celé sami vyhodnotí,“ řekl.