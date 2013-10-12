Josef Váňa

Jako žokej Josef Váňa osmkrát zvítězil ve Velké pardubické, desetkrát slavil prvenství ve stejném závodě jako trenér. Je majitelem dostihové stáje Jovan v Bohuslavi u Karlových Varů. V roce 2009 obdržel medaili Za zásluhy. Je zastupitelem Karlovarského kraje. Od září 2024 je poslancem, kdy ve Sněmovně nahradil Janu Mračkovou Vildumetzovou, ve volbách 2025 mandát obhájil.
Svůj první dostih absolvoval v roce 1979 na klisně Kalině, se kterou také získal své první vítězství. Na start Velké pardubické se poprvé postavil v roce 1985 s Paramonem a dojel na druhém místě. Prvního vítězství ve Velké pardubické se dočkal v roce 1987 v sedle Železníka. S ním dokázal zvítězit ještě třikrát (1988, 1989, 1991). Páté vítězství si připsal v sedle Vronského v roce 1997 a šesté, sedmé a osmé v sedle Tiumena v letech 2009, 2010 a 2011.

Po závodě v roce 2013 oznámil, že ve svých šedesáti letech končí dostihovou kariéru, přesto ještě po roce znovu startoval a s Tiumenem obsadil 16. místo. O rok později už na startu chyběl.

Váňa začínal jako chovatel a ošetřovatel koní v Tlumačově, poté byl pomocným dělníkem na stavbě televizního vysílače na Pradědu, strojníkem lyžařského vleku a později vedoucím lyžařského střediska tamtéž.

S nadsázkou říká, že v jeho těle není kost, kterou by neměl zlomenou. Pětkrát utrpěl otřes mozku, měl zlomenou pánev, všechna žebra, dva obratle, utrpěl pět fraktur levé a tři fraktury pravé klíční kosti, roztříštěné pravé rameno, fraktury zápěstí na obou rukách, měl zlomenou levou nohu nad kotníkem a roztříštěnou patní kost i zlomenou čelist.

V červnu 1994 u něj poté, co v německém Iffezhaimu u Baden-Badenu při dostihu spadl a svalil se na něj soupeřův kůň, nastala klinická smrt. Měl tehdy utrženou plíci, těžký otřes mozku a zástavu srdce. Druhý den po návratu z nemocnice opět seděl v sedle. Na bolest si podle svých slov zvykl a přestal ji vnímat.

Režisér Jakub Wagner natáčel dokument Váňa s podtitulem Největší závod je život po dobu jednoho roku, do kin šel v září 2012.

Josef Váňa je podruhé ženatý. Z prvního manželství má syna Jiřího. S druhou ženou Pavlou má dva syny, Martina a Josefa. Mladší Josef je rovněž úspěšným dostihovým jezdcem.

Dvakrát neuspěl ve volbách do Senátu v obvodu Karlovy Vary. V roce 2016 ho ve druhém kole porazil starosta Božího Daru a obhájce mandátu Jan Horník a v září 2022 nepostoupil do druhého kola.

Od roku 2016 je zastupitelem Karlovarského kraje.

*20. října 1952, Slopné

