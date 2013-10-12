Josef Váňa
Svůj první dostih absolvoval v roce 1979 na klisně Kalině, se kterou také získal své první vítězství. Na start Velké pardubické se poprvé postavil v roce 1985 s Paramonem a dojel na druhém místě. Prvního vítězství ve Velké pardubické se dočkal v roce 1987 v sedle Železníka. S ním dokázal zvítězit ještě třikrát (1988, 1989, 1991). Páté vítězství si připsal v sedle Vronského v roce 1997 a šesté, sedmé a osmé v sedle Tiumena v letech 2009, 2010 a 2011.
Po závodě v roce 2013 oznámil, že ve svých šedesáti letech končí dostihovou kariéru, přesto ještě po roce znovu startoval a s Tiumenem obsadil 16. místo. O rok později už na startu chyběl.
Váňa začínal jako chovatel a ošetřovatel koní v Tlumačově, poté byl pomocným dělníkem na stavbě televizního vysílače na Pradědu, strojníkem lyžařského vleku a později vedoucím lyžařského střediska tamtéž.
S nadsázkou říká, že v jeho těle není kost, kterou by neměl zlomenou. Pětkrát utrpěl otřes mozku, měl zlomenou pánev, všechna žebra, dva obratle, utrpěl pět fraktur levé a tři fraktury pravé klíční kosti, roztříštěné pravé rameno, fraktury zápěstí na obou rukách, měl zlomenou levou nohu nad kotníkem a roztříštěnou patní kost i zlomenou čelist.
V červnu 1994 u něj poté, co v německém Iffezhaimu u Baden-Badenu při dostihu spadl a svalil se na něj soupeřův kůň, nastala klinická smrt. Měl tehdy utrženou plíci, těžký otřes mozku a zástavu srdce. Druhý den po návratu z nemocnice opět seděl v sedle. Na bolest si podle svých slov zvykl a přestal ji vnímat.
Režisér Jakub Wagner natáčel dokument Váňa s podtitulem Největší závod je život po dobu jednoho roku, do kin šel v září 2012.
Josef Váňa je podruhé ženatý. Z prvního manželství má syna Jiřího. S druhou ženou Pavlou má dva syny, Martina a Josefa. Mladší Josef je rovněž úspěšným dostihovým jezdcem.
Dvakrát neuspěl ve volbách do Senátu v obvodu Karlovy Vary. V roce 2016 ho ve druhém kole porazil starosta Božího Daru a obhájce mandátu Jan Horník a v září 2022 nepostoupil do druhého kola.
Od roku 2016 je zastupitelem Karlovarského kraje.
Čtyři tisíce omluvenek poslance SPD. Kdo ve Sněmovně nejvíc chyběl či mluvil
Za čtyřicet dní bude zřejmé, jak se obmění složení Sněmovny. Redakce iDNES.cz se proto podívala na to, jak moc aktivní, nebo naopak pasivní byli v dolní komoře za uplynulé téměř čtyři roky současní...
Dělník a šampion z Merana. Váňa smutní nad předčasnou ztrátou nejvýdělečnějšího koně
Jako jediný čtyřikrát zvítězil na Velké ceně Merana, slavný italský překážkový dostih ovládl v letech 2019 až 2022. L’ Estran se stal nejvýdělečnějším koněm české historie, naposledy triumfoval loni...
Poslanci dorazili do práce v lidových krojích. Vzali i valašku či turečák
V pravé poledne vyrazil z Malostranského náměstí do Sněmovny průvod poslanců a poslankyň v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho stává tradice. Po celé odpoledne byla ve Sněmovně...
Kentaur a šampion. Jeden vyhrál Velkou pardubickou poprvé, druhý posedmé
Zatímco jeden si po vítězství může říkat „Konečně!“, druhý ví, že se blíží k historickému rekordu. Ale že se Jaroslav Myška s Janem Faltejskem na výsledky nedělní Velké pardubické načekali...
I na sedláka přišla bída. Myška nejen o Váňových koních před Pardubickou
Patří mezi naše nejzkušenější žokeje. Jaroslav Myška jel Velkou pardubickou poprvé v roce 2001 na ryzáku Torpilleovi a letos si v sedle Sexy Lorda, valacha stejné barvy, v legendárním překážkovém...
Pardubická po letech bez Váni, ale s odleskem historie. Favoritem je Godfrey
Co se vám vybaví, když se řekne Velká pardubická? Nejspíš obrázek koní zdolávajících ikonický Taxisův příkop. Zcela jistě si vzpomenete i na legendárního Josefa Váňu, jenž jeden z nejtěžších dostihů...
Žokej Váňa se stane poslancem místo Vildumetzové. Chci i něco prosadit, předesílá
Osminásobný vítěz Velké pardubické žokej Josef Váňa se stane poslancem za hnutí ANO. V dolní komoře Parlamentu nahradí Janu Mračkovou Vildumetzovou (ANO), kterou v sobotu zvolili v prvním kole voleb...
O křesla v krajích usilují známé tváře. Utkají se o ně olympionici i exposlanci
V každých volbách se na zadních místech kandidátek objeví nějaké známé jméno, které byste v politice úplně nečekali. Nejinak je tomu i letos v krajských volbách, kde kandiduje řada bývalých sportovců.
Polský žokej Pastuszka zemřel po pádu v dostihu, bylo mu 35 let
Po pádu ve čtvrtečním překážkovém dostihu v Itálii v neděli zemřel polský žokej Dominik Pastuszka. Bylo mu 35 let. O jeho úmrtí informovala italská tisková agentura ANSA.
Kůň se nejspíš lekl. Taxis bych neměnil, je to perfektní překážka, říká Váňa
Při Velké pardubické fanoušci pokaždé trnou, když koně najíždějí na obávaný Taxisův příkop. Čtvrtá překážka z celkových 31 totiž platí za jednu z nejtěžších v celém dostihovém světě, kvůli náročnosti...
Klidně bych ještě závodil. Jak Váňa trénuje koně a na co rád vzpomíná?
Točitá cesta, lesní pěšina a nefunkční navigace brzdí dopolední jízdu na zapadlé, přesto velmi významné místo. Mlýnce na Karlovarsku mají sice jen hrstku stálých obyvatel, čtyřnohých hostů však...
Osmnáct koní o pět milionů korun. Slavná Velká pardubická se blíží
V Pardubicích probíhají poslední přípravy na 133. ročník legendární Velké pardubické, na jejíž start se už v neděli 8. října postaví 18 koní. Kromě loňského vítěze Mr Spexe se tratí dlouhou 6900...
Desetiletého ryzáka Lodgiana letos nic nebrzdí. Ani konkurence
Pokaždé na něm seděl jiný žokej, přesto oba své letošní starty dokázal proměnit ve výhru. Desetiletý ryzák valach Lodgian Whistle z tréninkové centrály Josefa Váni staršího bude patrně největším...
Jen Lodgian. Desetiletý valach před sebe v Pardubicích nikoho nepustil
Jen kratičkou předehru druhé kvalifikace dirigoval někdo jiný. Pak už se jelo podle not desetiletého ryzáka českého chovu Lodgian Whistla. Svěřenec trenéra Josefa Váni koncertoval s žokejem Ondřejem...
První kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál valach Chelmsford
Úvodní kvalifikační dostih na Velkou pardubickou vyhrál sedmiletý valach Chelmsford v sedle s žokejem Janem Kratochvílem. Svěřenec Josefa Váni staršího proběhl cílem 5800 metrů dlouhé steeplechase...
Zdravotní handicap není překážkou, důkazem toho je sokolovský Pohárek
Největší a nejvýznamnější akce zdravotně znevýhodněných lidí v Karlovarském kraji, to je jubilejní 20. ročník para plaveckých závodů „Pohárek“ odstartuje v sokolovském krytém bazénu v sobotu 1....
Koně zakladatele babyboxů se brodí v bahně. Týrání, rozhodla veterina
Přes dvacet koní se brodí v rozbahněném výběhu. Kroky se jim dělají jen těžko. Kopyta se jim boří do bahna, téměř nemohou zvednout nohy. Tak vypadá situace na pozemku Ludvíka Hesse, zakladatele...
Hala nebude na závodišti, Dědek ji chce poblíž budoucího obchvatu
Majitel hokejového Dynama Petr Dědek podle všeho opustil plán stavět novou arénu na dostihovém závodišti. Ovšem svůj sen o novém domově pro svůj klub nevzdává. Momentálně se zdá, že hala pro zhruba...
Rok uzavře Velká slušovická. Polský hnědák Sztorm uvolnil trůn
Velká slušovická steeplechase pozná v pátek odpoledne nového vítěze. Polský hnědák Sztorm, který při svém loňském druhém triumfu deklasoval konkurenci rozdílem osmi délek, odešel do dostihové penze a...
Talent neobhájil. Velkou pardubickou opanovali Mr Spex s Matuským
Nepatřil mezi největší favority. Ani během závodu tolik vidět nebyl. Jenže v závěru ukázal, jak silný je. 132. ročník Velké pardubické vyhrál Mr Spex v sedle se slovenským žokejem Lukášem Matuským....
Osm kil muselo dolů. Žokej Bartoš o sérii zranění, dietě i velkém comebacku
Na minulé Velké pardubické si při pádu z koně Theophila zlomil pánev. Letos na jaře se vrátil do dostihů, načež jej po dvou měsících zastavila zlomenina hrudního obratle. Sezona se mohla proměnit v...
Návraty na Velkou pardubickou: šampion na penzi Hegnus a policejní vlajkonoš Ota
Do cíle největšího dostihového závodu v České republice docválal v roce 2020 jako první. Ovací se ale z prázdných pardubických tribun kvůli covidovým opatřením nedočkal. Nyní se čtrnáctiletý Hegnus,...
Sobota před Velkou pardubickou nabídne mix rovin a překážek
Nedělní Velké pardubické předchází zajímavá sobota, když jedním z jejích vrcholů bude v 15.05 Stříbrná trofej. Dvojici koní do tohoto dostihu chystá trenér Josef Váňa mladší. Jeho svěřenec Sternkranz...
Obhájce Talent půjde do Velké se čtrnáctkou, startovat by mělo 15 koní
Obhájce vítězství Talent poběží Velkou pardubickou s číslem čtrnáct. Rozhodl o tom páteční losí nejslavnějšího překážkového dostihu v Česku, který se uskuteční v neděli 9. října. V jeho startovní...
L'Estran s žokejem Bartošem vyhrál počtvrté Velkou cenu Merana
L’Estran vedený žokejem Josefem Bartošem a trénovaný Josefem Váňou mladším vyhrál jako první kůň v historii počtvrté za sebou Velkou cenu Merana. V 83. ročníku největšího překážkového dostihu v...
Chaloupek post senátora neobhájil, postupuje starosta Přeštic a advokátka
Starosta Přeštic Karel Naxera z TOP 09 a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová postoupili do druhého kola senátních voleb v městském obvodu Plzeň-Slovany, jižní Plzeňsko a část Klatovska....
Exministr Staněk nebo žokej Váňa. Kdo neuspěl ve volbách do Senátu
Bývalý ministr kultury Antonín Staněk, osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa nebo místopředseda Senátu Jan Horník. To jsou jen někteří známí kandidáti, kteří neuspěli v prvním kole voleb do...
Na start Velké pardubické zamíří 17 koní, přijede i jeden z Irska
Pole koní před 132. Velkou pardubickou nabralo konkrétní obrysy. Nejvyšší dostihová instance, Jockey Club ČR, zveřejnila přihlášky na Velkou pardubickou.
Theophilos musí po zranění s dostihy skončit, tři roky po triumfu ve Velké
Dvanáctiletý hnědák Theophilos si při tréninku poranil šlachu a s dostihy skončil. Vítěz Velké pardubické z roku 2019 se chystal na účast i v letošním závodě, místo toho ho čeká důchod. Informoval o...
O Senát zabojuje na Plzeňsku autor večerníčku i vítěz Velké pardubické
Šest mužů a jedna žena se letos uchází o zvolení do Senátu v obvodě, do kterého spadají městský obvod Plzeň-Slovany, jižní Plzeňsko a část Klatovska. Křeslo bude obhajovat režisér a scénárista Václav...
Imphal s žokejem Myškou kralovali a zajistili si místo ve Velké pardubické
S nelehkým úkolem cválali v sobotu na start kvalifikačního dostihu oba svěřenci moravského trenéra Stanislava Popelky. Na poslední pokus si zajistit právo startu v blížící se Velké pardubické. Misi...
O šanci jet Velkou se utkají i dva benjamínci, ryzák Night Moon a hnědák Godfrey
Je to naše největší naděje do Velké pardubické, nechal se po Night Moonově červnovém snadném vítězství slyšet jeho majitel Jiří Charvát. Ve čtvrté, poslední možnosti získat vstupenku do Velké...
Volby plné pokusů o comeback. Kde bude největší boj o senátní křeslo
V září voliči rozhodnou, kdo obsadí třetinu horní parlamentní komory. Zatímco někteří se pokusí svůj mandát obhájit, další z celkem 178 registrovaných kandidátů se pokusí na politickou scénu po čase...
Player je hráč. Ovládl třetí kvalifikační dostih na Velkou pardubickou
Po tropických teplotách zkropil pardubické závodiště déšť. Na pružné dráze se v hlavním dostihu, třetí kvalifikaci na 132. Velkou pardubickou, prosadil 10letý ryzák Player se svým stálým žokejem...
Kvalifikace na Velkou přilákala i Švédy, Three Is Company však favoritem není
Ačkoli vedení Dostihového spolku úvodem sezony avizovalo, že účast zahraničních koní v letošním ročníku Velké pardubické není příliš pravděpodobná, o právo startu ve slavném dostihu se pokusí...
O Senát se utká i autor večerníčku Méďové s vítězem Velké pardubické
Zajímavé souboje nabídnou podzimní senátní volby. Třeba na Plzeňsku se o přízeň voličů utká režisér a scénárista Václav Chaloupek, který proslavil medvědy ve svém večerníčku Méďové, s osminásobným...
Základní informace
*20. října 1952, Slopné