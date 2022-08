Player je hráč. Ovládl třetí kvalifikační dostih na Velkou pardubickou

„Player se nám v první kvalifikaci ošklivě zaskočil, skončil pátý a my jsme byli zklamaní. Teď předvedl, že je to dobrý kůň, a máme se do Velké pardubické na co těšit,“ řekl vítězný Novák.

Na start Ceny firmy Chládek a Tintěra, Pardubice se po škrtu Stringa postavilo celkem 13 koní. První pád postihl hned na čtvrté překážce, prodlouženém Taxisově skoku, favorita Lombarginiho, když se z jeho sedla poroučel žokej Jan Odložil.

Na Irské lavici měl velké problémy Dusigrosz, ale jeho žokej situaci ustál a pokračoval dále. Pole koní vedl žokej Pavel Kašný s Angosturou. Na konci cválali Dulcar De Sivola (Borč), Argano (Liška) a Player (Novák). Posledně zmiňovaný se ale na Anglickém skoku posunul do čela. Švédský zástupce, jehož žokeje Sterna musel kvůli pádu před prvním dostihem vystřídat český jezdec Benš, však ztrácel a před výběhem na travnatý ovál byl zadržen.

To už ti nejlepší rozjížděli finiš. V cílové rovině měl nejvíce sil ostřílený Player, ovšem další umístění jsou poměrně překvapivá. Druhý skončil Chicname De Cotte s francouzským žokejem Solignacem. „Valach nemá rychlost, ale disponuje obrovskou silou, kterou na tvrdém podkladu neumí ukázat. V sobotu tu příležitost měl a dokonale ji využil,“ řekl trenér druhého v cíli Pavel Vítek. Třetí doběhl Argano s žokejem Martinem Liškou. Bronz je možná o to cennější, že osmiletý valach ještě takovou distanci neabsolvoval.

„Nepřekvapil mě, čekal jsem ho vepředu. Už nějakou dobu mi ukazuje, že je to vytrvalec, trošku nám nevyšel poslední skok, byli bychom k Playerovi blíž. Ale pro mě to byl perfektní výkon,“ řekl trenér a žokej v jednom Martin Liška.

Argano si tak vybojoval právo startu ve Velké pardubické, zda se na něj ovšem postaví, bude Liška řešit s majiteli. „Máme měsíc na to se rozhodnout. Naštěstí má trpělivé majitele, může jít klidně Cenu Labe. On bude nejlepší v 10 či 11 letech, teď dospívá,“ řekl Liška. Nedařilo se naopak trojici koní z tréninku Josefa Váni. Ani jeden z nich nedosáhl na dotovanou příčku. Podmínky pro start ve Velké pardubické splnilo šest koní, nyní jich tedy může nastoupit jednadvacet.

Zajímavé výsledky nabídl také rámcový program. V Ceně města Pardubic – Ceně Registany se prosadila favoritka Giannina s Adamem Čmielem. Populární Maková Panenka skončila po třech vítězných startech druhá. „Giannina měla na rovinových dostizích problémy se vstupem do startovních boxů. Proto jsme s ní možná trochu rychleji přešli na skoky,“ řekl zástupce trenérky František Vocásek.

Jeho tréninková centrála posbírala během soboty tři vítězství. Hattricku tak dosáhla jejich stájová překážková jednička Adam Čmiel, který zvítězil ještě s Kmotrem a Naardenem. Poslední možnost vybojovat si právo startu ve 132. ročníku Velké pardubické budou mít koně první sobotu v září, kdy se poběží závěrečná kvalifikace. Bude jí předcházet páteční dostihový mítink.