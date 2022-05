Larizano rekordmanem v Lysé. Ale málem jsem si vystoupil, řekl žokej Myška

A moravský trenér Popelka je zase známý tím, že na své svěřence volí toho, kdo k tomu či onomu koni nejlépe pasuje. A protože Myška dokázal s Larizanem vyhrát loni v říjnu v Polsku Velkou wroclavskou, velmi si přál, aby osvědčená dvojice pokračovala ve spolupráci.

Spojení ostříleného žokeje a nejstaršího valacha ze všech účastníků dostihového dne přineslo úspěch, a pokazilo tak pokus o hattrick v Prvomájové steeplechase Theophilovi, kterého pro trenéra Josefa Váňu odjezdil žokej Marek Stromský.

„Jaký to byl dostih? Zpočátku ostudný, když jsme zastavili na Irské lavici. Málem jsem si vystoupil,“ glosoval Jaroslav Myška svoje účinkování v hlavním dostihu. K překonání Irské lavice se zpočátku neměl žádný z koní. Ryzák Larizano se však dokázal z kroku proti valu odrazit a společně s dalšími třemi koňmi překážku překonat. Prudké zabrždění před tímto skokem znamenalo konečnou pro Marcela Nováka mladšího v sedle Dumon Roclaye. A tak se dál pokračovalo ve čtyřech koních. A tempo, o nějž se staral právě Myška, se začalo zrychlovat. I proto se hned za Larizana pověsil Theophilos, který začínal útočit na vedoucího ryzáka. Na závěrečných živých plotech už šli ostřílení matadoři hlava–hlava. Jenže v cílové rovině Myška Stromského podjel, získal rozhodující náskok, navíc rozhýbal Larizana k pěknému finiši.

„Když jsem viděl, že jdeme takhle natěsno, myslel jsem si, že to takhle půjde až do cíle, že to bude napínavější,“ řekl Myška, který 14letému Larizanovi pomohl nejen k vítězství, ale také k primátu nejstaršího vítěze letošní Prvomájové steeplechase. Ten v 60leté historii dostihu držel 12letý Mercator, kterého jezdil na prvního máje v roce 1990 Václav Chaloupka.

Larizano je vlastním odchovancem trenéra Stanislava Popelky. Valach je pokračovatelem známé napajedelské rodiny, je polobratrem výborného překážkáře Lombarginiho a prapravnukem derby vítězky Latiny.

Trenér Popelka s ním preferuje menší provinční závodiště, kromě čerstvého vítězství v Prvomájové steeplechase dokázal vyhrát v roce 2019 i Velkou slušovickou. Daří se mu ve Wroclavi i Bratislavě. „S pardubickým závodištěm si příliš neporozuměl, v jeho věku půjdeme osvědčenou cestou,“ řekl Popelka na adresu Larizana, jednoho z nejstarších aktivních dostihových koní.