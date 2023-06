Jen Lodgian. Desetiletý valach před sebe v Pardubicích nikoho nepustil

Takto přitom ordre od trenéra Josefa Váni neznělo. Ryzák měl „po Váňovsku“ vyčkávat a nenechat si ujet špici. Jenže Váňa starší byl tou dobou na cestě do Francie, a tak měl informace o startu svého svěřence jen zprostředkované.

Velek se usadil na prvním místě a diktoval svižné tempo pro ostatní. První chyba přišla na skoku za lesíkem. K zemi se poroučel žokej Jan Odložil ze slovenského Royala Gina. Další pád pak přišel na Hadím příkopu, kde přišel o svého jezdce po skokanské chybě Player.

V závěrečné fázi dostihu si zlepšila pozici Santa Klara, daleko nebyl ani Aeneas. Jenže na čele se pořád držel Lodgian Whistle. Už to vypadalo, že druhé místo bude patřit svěřenkyni Josefa Váni mladšího Santa Klaře, jenže pro stříbro dospurtoval do sezony vstupující Sacamiro s žokejem Janem Faltejskem.

„Kdyby tady byl trenér Váňa, tak by Ondrovi Velkovi naordinoval někde se držet a pak teprve jezdit, ale my jsme si s Ondrou řekli, že nemá cenu ho držet, ať to zkusí. Když se ale přibližoval Faltejsek, trnulo mi,“ přiznal Josef Chára, majitel vítězného koně, který se letos v Pardubicích ukázal už podruhé. Poprvé zvítězil na začátku května v Úvodní cross country Koroka.

Kvalifikační podmínky pro start ve Velké pardubické splnilo devět koní. V sobotu se v Pardubicích konaly ještě další dva dostihy I. kategorie. Ve Zlatém poháru města Pardubic se na zeleném oválu nejvíce dařilo koni, který to až doposud na zdejším hipodromu vůbec neznal. Altus, svěřenec Josefa Váni mladšího, s žokejem Josefem Bartošem v sedle na nic nečekal a rozjel se k velkému výkonu. Držet krok s ním vydržel snad jen Skins Rock. Tito dva si vypracovali třídélkový náskok. O nikom dalším v podstatě dostih nebyl.

„Je to velmi dobrý kůň z Francie. Je tempový, takže jsem mu udělal dostih podle něj a někteří měli co dělat, aby jeho tempo stíhali,“ řekl po doběhu vítězný žokej Josef Bartoš. Na druhém místě skončil Skins Rock s Faltejskem.

Nejtěsnější doběh nabídla Červnová cena Válečníka na 3 300 metrů. O tempo se staral Angostura s žokejem Pavlem Kašným, za ním cválal favorit Lianel s Myškou. Právě tento žokej útočil v dostihu na hattrick, o nos ho však přespurtoval slovenský Mr Zuru, kterého ke skvělému finiši v cílové rovině rozhýbal žokej Jan Odložil.