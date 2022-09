Chaloupek post senátora neobhájil, postupuje starosta Přeštic a advokátka

Václav Chaloupek své křeslo po šestiletém působení v Senátu neobhájil. Jako kandidát hnutí STAN pokulhával o více než deset procent za postupující dvojicí do druhého kola voleb.

„Nerad prohrávám, ale život jde dál. Letos voliči nevolili osobnosti, ale bylo to referendum proti vládě, bylo to o cenách energií,“ domnívá se Chaloupek s 11,99 procenty hlasů.

Doplnil, že práce v Senátu mu bude chybět, ale dost práce má v České televizi, kde bude natáčet další pořad o zvířatech v Africe.

„Lidé mě možná nezvolili pro můj vysoký věk,“ uvažoval třiasedmdesátiletý Chaloupek. Ten se do povědomí veřejnosti dostal jako autor zvířecích Večerníčků. V roce 1997 natočil svůj první televizní seriál Tuláček, pak následovaly seriály Pruhovaní kamarádi, Méďové nebo Vydrýsek.

Advokátka a starosta Přeštic

Volby do Senátu v obvodu Plzeň-Slovany, jižní Plzeňsko a část Klatovska byly napínavé do poslední chvíle. Ačkoliv 69letý žokej Josef Váňa kandidující za hnutí ANO stál na první pozici dlouho, později ho začali dotahovat další dva kandidáti - starosta Přeštic Karel Naxera a rodinná advokátka Daniela Kovářová. Rozdíly mezi nimi byly do stovky hlasů, při 93 procentech sečtených hlasů se žokej Váňa dokonce propadl na třetí pozici, kde nakonec se ziskem 20,23 procent zůstal.

Do druhého kola senátních voleb se nakonec se ziskem 22,93 procent probojoval padesátiletý starosta Přeštic Karel Naxera z TOP 09, který do Senátu kandidoval za koalici SPOLU tvořenou kromě TOP 09 také ODS a KDU-ČSL.

„Vážím si podpory, kterou jsem ve volbách získal od kolegů z koalice, a také podpory od všech, kteří úplně nejsou nadšení z aktuální situace, kterou neprávem přikládají současné vládě, kde SPOLU hraje významnou roli,“ poděkoval voličům Naxera.

Pokud by uspěl i v druhém kole senátních voleb, chtěl by být zástupcem regionu, kam patří. „Pro prosperitu tohoto regionu určitě patří dobré dopravní spojení. Určitě se budu snažit přispět k nalezení řešení co se týče energií, které trápí občany i podnikatele. Najít takové řešení, které co nejméně zatíží naše potomky, protože zadlužování je špatné. Žádná varianta nebude ale jednoduchá a žádná nebude oceněná od většiny veřejnosti,“ vyjmenoval s tím, že jako senátor by chtěl zlepšit to, aby byl více vidět ve svém volebním obvodu než tomu bylo doposud.

„Chci si udržet trvalý kontakt s občany. Tím, že budu v Praze, blízko vlády a blízko významných institucí, bude pro mě příležitostí, je je využívat s cílem pomoct našemu regionu,“ přiblížil plány Naxera.

Těsně za ním s 21,96 procenty a do druhého kola postoupila sedmapadesátiletá rodinná advokátka Daniela Kovářová, která do voleb šla jako nezávislá kandidátka.

Kovářová se zviditelnila v politice po konci druhé vlády Mirka Topolánka, kdy se ve vládě Jana Fischera stala v roce 2009 ministryní spravedlnosti. V kampani se prezentovala jako zastánkyně „normálního světa“, který je podle ní ohrožený.

Páté místo obsadil podnikatel a farmář Pavel Šrámek za regionální hnutí Pro Plzeň. Získal 10,61 procenty hlasů.

Pod deset procent získali Jan Kůrka z SPD a Jiří Valenta z KSČM. K urnám přišlo přes 44 procent voličů.