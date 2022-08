Kvalifikace na Velkou přilákala i Švédy, Three Is Company však favoritem není

Cena Registany. Klisny, co uměla všechno Kromě kvalifikačního dostihu budí pozornost sobotního mítinku v Pardubicích také Cena Registany, která je vypsaná pouze pro klisny. Na start se postaví nástupkyně slavné tmavé hnědky, která dokázala dvakrát vyhrát Velkou pardubickou. Po třech startech v pardubických krosech je v této disciplíně stále neporažena Maková Panenka. Zda bude jednou třeba tato klisna následnicí její slavnější předchůdkyně, ukážou až další roky. Jisté ale je, že Registana se zapsala nesmazatelně do historie novodobého českého turfu. „Rukama mi prošla spousta koní, ale není moc takových, kteří mohli běhat všechno: kratší steeplechase na 3 600 metrů po meranské trávě na těžkých skocích a hned nato cválat pardubickými oranicemi při kvalifikaci na Velkou pardubickou,“ vzpomínal na klisnu její dvorní trenér Čestmír Olehla. Když po odchodu Jiřího Kameníčka vybíral, kdo bude Registanu jezdit, hledal někoho, kdo bude stejně dobrý jako Josef Váňa nebo v některých ohledech ještě lepší. „A chtěl jsem, aby neuměl česky. Aby se ho nedotýkaly komentáře v novinách. To se myslím dokonale povedlo, Peter Gehm byla správná volba,“ uvedl Olehla na adresu veleúspěšné dvojice. Když se pak vítězný tým pokoušel o úspěch v Cheltenhamu na Křišťálovém poháru, Gehm spletl kurz a Registana se do cíle nedostala. Poté se Gehm v Německu při tréninku vážně zranil a byl upoután na invalidní vozík. V sedle klisny ho nahradil Jim Crowley, při Velké ale skončili na druhém skoku. „Kobyla měla takovou formu a byla tak plná energie, že udělala obrovský skok a žokej vypadl ze sedla,“ řekl Olehla.