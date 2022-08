Na Dlouhých Stráních byl první Bonneu, Hirt pomáhá Rotovi udržet žlutý trikot

Dvaadvacetiletý Bonneu o vítězství rozhodl v závěrečném souboji s Dánem Anthonem Charmingem. Třetí místo obsadil se ztrátou jedné sekundy Johannes Staune-Mittet z Norska.

Hirt v sobotní 148 km dlouhé etapě, při které peloton na Dlouhé Stráně vystoupal dvakrát, pomohl týmovému kolegovi Rotovi. Za Bonneuem zaostal o 11 sekund.

Italský vítěz páteční etapy Rota do cíle dojel se ztrátou tří sekund na šesté příčce. V čele průběžného pořadí má náskok jedné sekundy před Charmingem, Italové Kevin Colleoni a Filippo Zana na třetí a čtvrté příčce zaostávají o tři vteřiny.

„Dobré to bylo, mohl jsem udělat výsledek i pro sebe. Myslím, že jsem mohl zaútočit, ale v posledním kopci jsem dělal tempo klukům a jsem moc rád, že to vyšlo a žlutý trikot jsme udrželi,“ řekl Hirt v tiskové zprávě.

Šestý muž letošního Gira d’Italia Hirt je v průběžném pořadí nejlepším z Čechů na 13. pozici. Před závěrečnou nedělní 180 km dlouhou etapou z Šumperka do Šternberka věří, že Rota už o vedení nepřijde.

„Zítra to bude našim klukům sedět víc. Má to i víc technický dojezd, tak věřím, že to udržíme,“ řekl jedenatřicetiletý Hirt, který po sezoně zamíří do belgické stáje Quick-Step Alpha Vinyl.