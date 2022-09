Na start Velké pardubické zamíří 17 koní, přijede i jeden z Irska

Imphal (8 let), Lombargini (11), Stretton (12, všichni trenér Popelka), Brunch Royal (9), Santa Klara (7, oba Váňa ml.), Dusigrosz (9), No Time To Lose (13, oba Váňa st.), Kaiserwalzer (9), Star (11, oba Brečka), Argano (8, Liška), Dulcar De Sivola (9, Jirčáková), Chicname De Cotte (10, Vítek), Mr Spex (8, Urbánek), Player (10, Kvapilová), Sacamiro (9, Petříková), Talent (11, Kabelková), Young Dev (8, Hogan)