O Senát zabojuje na Plzeňsku autor večerníčku i vítěz Velké pardubické

Václav Chaloupek, známý jako tvůrce televizních pořadů se zvířaty, obhajuje křeslo v Senátu po šesti letech. V roce 2016 uspěl ve druhém kole senátních voleb, do kterého s ním postoupila bývalá senátorka Dagmar Terelmešová z ČSSD.

Chaloupek letos v kampani, stejně jako před šesti roky, vsadil na prezentaci s medvědy a nad fotografií s nimi má heslo: Pravdu dospělým, pohádky jen dětem. V roce 2016 kandidoval za uskupení Občané patrioti, jehož je členem. Nyní jde do voleb jako kandidát hnutí STAN.

Jako nezávislá kandidátka jde do senátních voleb advokátka Daniela Kovářová. Zaměřuje se především na rodinné právo. Je zároveň spisovatelkou – autorkou několika knih. V politice se zviditelnila po konci druhé vlády Mirka Topolánka, kdy se ve vládě Jana Fischera stala v roce 2009 ministryní spravedlnosti. V kampani se prezentuje jako zastánkyně ‚normálního světa‘, který je podle ní ohrožený.

Často vystupuje proti feminismu nebo proti aktivistům, kteří prosazují opatření zaměřená na zmírnění změny klimatu. Prezentuje se jako ochránkyně ženskosti a mužnosti. Nedávno podpořila vyjádření poslance SPD Kobzy, který vyzýval ke změně Senátu a jeho zrušení.

Vítěz ve střelbě na letních Olympijských hrách v Mexiku v roce 1968 Jan Kůrka se pokouší dostat do nejvyššího patra české politiky poté, co si v letech 2016 – 2020 vyzkoušel působení v roli zastupitele Plzeňského kraje za SPD a Stranu práv občanů Zemanovci.

Kůrka kandidoval jako krajský volební lídr Strany práv občanů Zemanovci do Sněmovny v roce 2017 a neuspěl. V roce 2020 se pokusil obhájit křeslo v zastupitelstvu kraje jako nestraník za SPD a nepodařilo se mu to. Letos kromě toho, že kandiduje za SPD do Senátu, je zároveň volebním lídrem SPD ve volbách do Zastupitelstva města Plzně.

Starosta Přeštic Karel Naxera z TOP 09 jde do senátních voleb jako kandidát koalice SPOLU.

Po vystudování pedagogické fakulty pracoval na různých pozicích zejména ve stavebnictví. V roce 2014 se stal členem TOP 09 a podařilo se mu uspět v komunálních volbách v Přešticích, kde se stal starostou. Pozici v čele města obhájil i ve volbách v roce 2018.

Naxera se domnívá, že právě působení v komunální politice je dobrou průpravou pro působení v Senátu. Chtěl by se zaměřit na otázky spojené s dopravním napojením regionu do Prahy a Německa či se věnovat problematice péče o krajinu a životní prostředí.

O zisk křesla v horní komoře se pokouší také podnikatel, farmář Pavel Šrámek. Ten už v parlamentu působil v letech 2013 až 2017, kdy byl poslancem hnutí ANO. Ve volebním období 2014 – 2018 byl také zastupitelem města Plzně za ANO. Na začátku roku 2019 se s hnutím ANO rozešel. Nyní je předsedou Agrární demokratické strany.

Letos se prezentoval jako volební lídr uskupení Ta Pravá Plzeň pro komunální volby. Zanedlouho ale uskupení opustil a stal se kandidátem do Senátu za regionální hnutí PRO Plzeň. To svého kandidáta propaguje na billboardech s heslem: Ten správnej senátor. Šrámek v kampani například tvrdí, že jedním z jeho cílů je prodávat české potraviny za české ceny.

Hnutí ANO vsadilo na Váňu, KSČM na Valentu

KSČM posílá do senátních voleb Jiřího Valentu. Ten je stálicí a jistotou KSČM při hledání lidí na přední místa na kandidátkách od úrovně městské samosprávy až po parlament. Letos tak vystupuje v roli lídra pro komunální volby v Plzni a zároveň jako kandidát do Senátu.

Valenta už prošel v dresu KSČM zastupitelstvem města, nyní je členem zastupitelstva kraje a v letech 2013 až 2017 byl poslancem. Za minulého režimu působil ve Sboru národní bezpečnosti a v roce 1989 byl i příslušníkem Státní bezpečnosti. Od roku 1990 pracoval v domově mládeže. Do politiky na úrovni městské samosprávy se dostal v roce 2006, kdy se stal zastupitelem Plzně.

Hnutí ANO si pro kandidaturu do Senátu vybralo známého a úspěšného žokeje Josefa Váňu. Dostihový jezdec, chovatel a trenér do politiky vstoupil po komunálních volbách do zastupitelstva města Chyše na Karlovarsku v roce 2002 a nyní je tam místostarostou. V roce 2016 kandidoval na Karlovarsku do Senátu za hnutí ANO, ale neuspěl. V roce 2016 byl zvolen za hnutí ANO zastupitelem Karlovarského kraje, kterým je dosud. Do voleb jde s heslem: Když nic nezkusíte udělat, nic se nezmění.