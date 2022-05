Koně, nebo Dědkova hala na pardubickém závodišti? Spor vyústil v petici

S tímhle musel Petr Dědek při plánování haly na pardubickém hipodromu počítat. Vlna nespokojenosti proti její stavbě začíná narůstat.

Pardubické závodiště totiž není jen pravidelným pořadatelem dostihů, své soutěže tady mají také parkuroví jezdci a soutěžící v jezdecké všestrannosti. Ti všichni potřebují ke svému sportu kus závodiště, který má zabrat nová Dědkova hala.

Ovšem pískové kolbiště, kde se jezdecké disciplíny pořádají a kde se také konalo mistrovství Evropy mladých jezdců, by muselo ustoupit Dědkově velkolepě pojaté stavbě za zhruba 4 miliardy korun.

Proti plánované stavbě na závodišti se ozvali příznivci jezdecké všestrannosti, kteří adresovali otevřeny dopis jak prezidentovi nejvyšší dostihové, tak i jezdecké instance, tedy českému Jockey clubu a České jezdecké federaci. K němu připojili také petici za jeho podporu.

„Vizualizace projektu pana Dědka zabere podstatnou část zázemí, kde je aktuálně pískové kolbiště včetně tribun. Tím by okamžitě na závodišti skončil jezdecký sport, tedy jak parkury, tak všestrannost,“ řekl spoluautor otevřeného dopisu a člen oblastního výboru Východočeské oblasti České jezdecké federace Vladimír Zvěřina.

V otevřeném dopise žádá společně s dalšími dvěma kolegy o vypracování Analýzy přínosů a nákladů pro region, a to certifikovanou nezávislou společností. Ta by měla vypracovat rozbor, jak by to na závodišti vypadalo, kdyby zde vznikla multifunkční hala tak, jak je nyní předkládána Petrem Dědkem.

Analýza má v druhém bodě vypracovat, jaký by byl provoz na závodišti, kdyby se navýšil počet jezdeckých sportovních dnů všech disciplín, jako tomu bylo v minulosti, a poté se má zabývat i kombinací obojího, tedy aby jedno neohrožovalo druhé, ale vzájemně se řešení doplňovala a zvýšila možnosti využití areálu pro sport a rekreaci v regionu, jakož i celorepublikově.

Petici zatím podepsalo přes 300 lidí. Mezi nimi například vítěz Velké pardubické z roku 2015 s Ribelinem Pavel Kašný.

Dá se očekávat, že mezi dostihovou veřejností nápad s halou na závodišti příliš ovací nesklidí. Hlasitě se ozval například osminásobný vítěz Velké pardubické Josef Váňa, který je zásadně proti nápadu majitele hokejového Dynama.

„Já myslím, že se to nelíbí nejen mně, ale že se to nebude líbit asi nikomu od koní. Jsem zásadně proti, jako předseda překážkové asociace udělám maximum, aby se tuhle myšlenku nepodařilo uskutečnit,“ uvedl pro deník Blesk Josef Váňa.

Rozhodčímu Zvěřinovi zase vadí, že halu s jezdeckou veřejností nikdo nekonzultoval. „Taky fandím hokejovému Dynamu, ale proč by měl velký sport zabíjet ty menší. Máme také trochu obavy, že by po několika málo letech skončily i dostihy, pokud by nastaly neshody mezi vlastníkem haly a dostihovým spolkem,“ řekl Zvěřina.

Dědek slibuje v nové hale muzeum Velké pardubické a láká v rámci multifunkčnosti projektu i na jiné sporty.

„Parametry hlavní i tréninkové haly budou umožňovat pořádání například tenisových turnajů ATP a WTA Tour, ale stejně tak se v aréně mohou pořádat motokrosové závody nebo koňský parkur,“ zmínil při prezentaci svého podnikatelského záměru Dědek.

„To je ale sport pro hodně bohaté lidi. A pro ty, kteří tvoří základnu koňského sportu u nás a vlastně i toho výkonnostního, by tam místo nebylo,“ říká Zvěřina.

Šéfové Jockey clubu a České jezdecké federace chtějí nyní jednat o hale s vedením Pardubic.