Sobota před Velkou pardubickou nabídne mix rovin a překážek

Velkými úspěchy se může pochlubit rovněž Stuke (ž. Matuský). Svěřenec Radka Holčáka je dvojnásobným „grupovým“ vítězem z Itálie. V létě se na dráhu vrátil po bezmála roční pauze a v pražském Zlatém poháru se Sternkranzem jasně prohrál.

„Největším soupeřem pro favorita tak může být Daliborem Törökem připravovaný Ho My God (ž. Claudic). Ten sice ve větších dostizích dosud nebodoval, ale poslední dva starty proměnil ve vítězství a v pěti letech by měl mít to nejlepší teprve před sebou,“ řekl Jaroslav Fabris z Jockey Clubu.

Také v proutěnkářském Křišťálovém poháru města Pardubic (14.25) se o podíly z celkové dotace 300 tisíc korun utká sedmička koní. O první pardubické vítězství bude usilovat Dominique. Svěřenec Pavla Tůmy sice už v Pardubicích dvakrát odskakoval v pozici favorita, ale v loňské Stříbrné trofeji upadl na poslední překážce a v červnovém Zlatém poháru skončil po pasivním průběhu třetí. Před měsícem byl druhý ve Wielké Partynické. V jeho sedle nahrazuje zraněného Jana Faltejska Jan Odložil.

Ve Zlaté sponě pro začínající tříleté koně se o post prvního favorita svými výkony přihlásil Fort Medoc (ž. Matuský). Oba dosavadní starty absolvoval nad pardubickými proutěnkami a zatím nenašel rovnocenného soka.

Kvalitně je obsazena také trojice rovinových dostihů. Pozornost bezpochyby zaslouží Nordstrand (ž. Foret). Kůň z tréninku Josefa Váni staršího absolvuje českou premiéru; na dráze se přes rok neukázal, ovšem na výborné výsledky dosáhl v Německu — loni byl šestý v tamním derby. Start prvního dostihu je v 11.30.