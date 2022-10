Návraty na Velkou pardubickou. Přehlídku uvede Hegnus, doplní ho vlajkonoš Ota

„Je to pro mě velká čest a jsem potěšen, že Hegnus bude znovu v Pardubicích a že bude v takové roli,“ reagoval na nabídku pořadatelů majitel František Ševců. Právě u něj ve Valašské Bystřici tráví hnědák důchod.

Jako mladý hřebec začínal Hegnus u trenéra Čestmíra Olehly. Později se přesunul do péče Radka Holčáka, pod jehož vedením před dvěma lety pardubický dostih v sedle s žokejem Lukášem Matuským ovládl.

„Jak to u hodně dobrých koní bývá, jsou povahově naprosto fantastičtí. Hegnus byl typický sangvinik, na ošetřování byl strašně hodný a co se po něm chtělo, to udělal. Pracoval vždy s chutí a velmi poctivě. Jediný rozdíl oproti ostatním byl, že potřeboval hodně času a práce na to, aby se dostal do formy. Opravdu to musel mít poctivě a dlouhodobě napracováno,“ vzpomínal Holčák v podcastu EquiRadia.

Hegnus na dráze připomínal svého otce Magnuse nebo starou československou rodinu Heimwehr. Ve Velké pardubické kromě vítězství vybojoval jedno druhé a dvě pátá místa. Mezi jeho další úspěchy patří Zlatá spona tříletých a Cena Labe.

Dostihovou kariéru mu ale brzdily zdravotní komplikace, kvůli nimž vynechal mimo jiné Velkou pardubickou v roce 2019, kdy se podle Holčáka nacházel v životní formě. „Byl to pro mě občas trenérský oříšek. Na jedné straně práci potřeboval, ale muselo se s ním zacházet maximálně šetrně a také v dostihu bylo třeba k němu přistupovat opatrněji.“

Naposledy zvednout vlajku

Hegnuse při slavnostní přehlídce doplní v čele výpravy čtyřiadvacetiletý vraník Ota. Nejen diváci Velké pardubické, ale i obyvatelé celého města si jej pamatují jako člena jízdního oddílu Městské policie Pardubice.

Bývalý vlajkonoš jízdní policie vraník Ota.

V neděli se na startu představí jako ostřílený vlajkonoš, aby předal zkušenosti svým nástupcům. Na jaře letošního roku odešel do důchodu do Vlčkovic v Podkrkonoší. Tam je Ota součástí projektu Stárneme spolu, kde se potkávají „staří lidé a staří koně“.

„Nejsou nemohoucí, jsou jen starší. Lidé i koně. Můžou být ještě moc potřební – někomu, ale třeba i sobě navzájem,“ tak zní motto projektu, se kterým v roce 2017 přišla Jitka Černá.

Loučení šampiona

Letošní Velká pardubická nenabízí jen návraty, je s ní spojen také konec velkého příběhu. Vítěz z roku 2019 Theophilos si při tréninku na nedělní dostih poranil šlachu a končí kariéru. „Paní Váňová chce, aby šel do důchodu, je to definitivní,“ smutně hlásil šéf stáje Josef Váňa pro iSport.cz.

„Nekulhá, ale paní Váňová ho nechtěla trápit. I za to, že nám vyhrál Velkou pardubickou. Byla to parádní jízda. Škoda, že jsme to nedotáhli až do finále. Chtěl jsem, ať na rozlučku předvede nějaký supr výkon,“ litoval Váňa.

Trenér vítěze Velké pardubické hnědáka Theophilose Josef Váňa blahopřeje svému svěřenci.

„Rozhodli jsme se ale, že do závodu už nenastoupí. Nechceme riskovat jeho zdraví ani zdraví jezdce. Aby se uprostřed dostihu nestal malér, že praskne šlacha,“ vysvětlil osminásobný vítěz Velké pardubické.

Kolem Theophila se utvořil největší dostihový syndikát v zemi a svými výkony si získal přízeň nemála fanoušků. Vyhrál sedm překážkových dostihů, naposledy triumfoval v červenci 2020 při kvalifikaci na Velkou pardubickou.

„Jak na něj budu vzpomínat? Kolik koní mi vyhrálo Velkou pardubickou… Holt zůstane v srdci jako její vítěz, zrovna jako Vronsky a všichni ostatní. O všechny jsme byli schopni postarat se do důchodu. Vronsky se dožil třiceti. I Theophilos půjde na důchod do dobrých rukou,“ dodal.

Podmínku startu na Velké pardubické 2022 splnilo 22 koní, přihlášku odevzdalo 17 z nich. V neděli 9. října se na startu nakonec představí 15 soutěžících.