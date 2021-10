Dostihy znovu lákají. Velká slušovická se běží po roční pauze

„Diváků není nikdy dost. Po covidu se to těžko rozbíhá. Přivítáme každého, kdo se chce podívat,“ zve šéf pořadatelů Zdeněk Karlach.

I přes všeobecné zdražování drží ve Slušovicích vstupné na 100 korunách, děti chodí zdarma.

V éře Františka Čuby padaly na místním závodišti návštěvnické rekordy, na dostihy chodilo i 50 tisíc lidí. Ale ani teď si ve Slušovicích nestěžují.

„Na Velkou jsme mívali před covidem čtyři, pět i osm tisíc diváků. Jak to bude letos, si netroufám odhadnout,“ krčí rameny Karlach.

Marné by to ale být nemuselo. A nejen díky počasí, předpověď slibuje slunečný den. Srpnové slavnostní odpoledne připomínající 40. výročí místního závodiště přilákalo znovu tisíce příznivců turfu. Zlínští fotbalisté nebo hokejisté by mohli závidět.

A to nemělo startovní pole zdaleka tak kvalitní obsazení, jaké slibuje čtvrteční dostihový den.

„Nevybavuji si, kdy jsme měli naposledy, pokud vůbec, čtyři jedničkové dostihy v jeden den,“ poznamenal Karlach.

Třikrát se poběží steeplechase, jednou přes proutěné překážky. Účastníci každého z nich si rozdělí 150 tisíc korun. Sponzoři pořadatele podrželi a ti se mohli v závěrečný dostihový den rozmáchnout.

„Máme dobré vzájemné vztahy. Kromě jednoho jsou to majitelé koní, takže je to trochu ve stylu národ sobě,“ pousmál se Karlach.

Klasikou je ale Velká slušovická, koně musí zvládnout 5 200 metrů a 17 překážek včetně vodního příkopu. Přihlášeno je osm účastníků, letošní šampion Velké pardubické, žokej Pavel Složil mladší, povede dvanáctiletého hnědáka Sztorma, se kterým ještě jako amatér vyhrál Velkou slušovickou v roce 2015.

Čtvrteční program začne o půl jedenácté klusáckým dostihem a proloží ho exhibiční dostih osobností Velké pardubické na haflinzích. Do sedla mají usednout Josef Váňa, Václav Chaloupka nebo Martina Růžičková, která jako poslední žena úspěšně absolvovala kurz Velké pardubické. Pět minut po druhé odstartuje Velká slušovická, dostihové odpoledne pak ukončí ve čtyři hodiny seskok parašutistů.

Kdo se nedostane na závodiště, může dostihy sledovat prostřednictvím streamu na webu Dostihy.tv, který nabízí i záběry z dronu.

Přestože Velká slušovická teprve pozná svého letošního vítěze, organizátoři už oznámili itinerář dostihových dnů na příští sezonu. Na největším moravském závodišti se poběží 14. května, 25. června, 17. září a 28. října. V jednání je i jeden prázdninový termín.

„Letní dostihy jsou nevděčné. Chodí méně diváků, kvůli zavlažování jsou větší náklady. Záležet bude na zájmu majitelů a Jockey Clubu,“ naznačil Karlach. Ekonomicky sezonu ve Slušovicích zvládnou bez úhony. „Celkovou bilanci ještě nemáme uzavřenou, ale nikomu nezůstaneme nic dlužní.“

I díky tomu dostihy na východě Moravy znovu táhnou.