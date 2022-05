Roztočí se kolotoč kvalifikačních dostihů o Velkou pardubickou

Jedinou výjimku má vždy poslední vítěz slavného dostihu, který kvalifikaci absolvovat nemusí a smí se postavit rovnou až na start Velké pardubické.

Do Ceny města Pardubic je hlášeno 11 koní. Až na nejmladšího startujícího Del Reye jsou všichni další koně účastníky Velké pardubické, Theophilos a No Time To Lose dokonce jejími vítězi.

Prvně jmenovaný svěřenec Josefa Váni vyhrál slavný dostih v roce 2019. Jeho stálý žokej Josef Bartoš bude v jeho sedle i v sobotu. Theophilos je reprezentantem početného Dostihového klubu iSport-Váňa a letos už v nohách jeden start má, a to v Lysé nad Labem, kde skončil druhý za veteránem Larizanem v Prvomájové steeplechase.

Měkčí podklad vyhlížel jistě trenér Josef Váňa zejména pro své druhé želízko. O 13letém veteránovi No Time To Lose se ví, že miluje až blátivý podklad pod nohama, na němž se stává takřka neporazitelným. A protože v Pardubicích v úterý pršelo vskutku vydatně a další příval deště meteorologové slibují, šance tohoto hnědáka, který si výborně porozuměl s žokejem Ondřejem Velkem, se zvyšují.

Tolik k největším favoritům. Pak jsou tu ovšem další zajímavá jména. Zejména talentovaný Mr Spex. Růžové barvy stáje Lokotrans, kterou hájí, obsadily díky tomuto valachovi 3. místo v loňské edici Velké pardubické. Pro jeho první letošní start střídá v sedle stájového žokeje Jana Kratochvíla, který si odpykává trest udělený při italských dostizích, žokej Martin Liška.

Scénář dostihu by si mohli vzít na starost dva tempaři, překvapení loňské Velké pardubické bílý hřebec Star, jehož od lepšího než 6. místa připravila závada na výstroji.

Mezi rychlíky patří i Player, jehož naděje loni při Velké skončily na Taxisu stejně jako Kaiserwalzera. I v tomto dostihu povede tmavého hnědáka amatérský žokej z britských ostrovů Patrick Mullins, který v březnu zářil na Cheltenhamském festivalu. Na největším překážkovém mítinku světa totiž získal trojici vítězství a ve festivalovém šampionátu skončil druhý.

A ještě jedno zahraniční zastoupení bude letošní první kvalifikační dostih mít. Do sedla desetiletého valacha Chicname De Cotte angažovala stáj Quartis Zámecký Vrch žokeje Ludovica Solignaca. Valacha provázely v minulosti zdravotní problémy. Těm ale předcházel bronz ve Velké pardubické.

„Stálý žokej našeho koně ukončil kariéru, ale na jeho doporučení pro nás bude jezdit Ludovic Solignac. Bylo těžké najít nějakého dobrého žokeje, když se nyní běhá v sobotu i v neděli v Auteuil. Tohoto dobrého krosového jezdce můžeme mít k dispozici, když budeme potřebovat,“ řekl valachův trenér Pavel Vítek.

Loni absolvoval kůň pouze Cenu Vltavy, tedy listed dostih při mítinku Velké pardubické, a skončil třetí. Letos by jeho cílem měla být opět Velké pardubická.

Dobrá společnost se schází také v Ceně společnosti Tipsport, v níž se utká špička specialistů na krátké krosy. Že vyšší věk nutně nemusí znamenat ztrátu rychlosti, dokazují už desetiletí Chrystal Cross (ž. Myška) a Lad In (ž. Složil), kteří v uvedeném pořadí obsadili první dvě místa v říjnovém Poplerově memoriálu. Výhodu startu v nohách má Lianel (Kocman). Ten totiž do Pardubic zamířil už před dvěma týdny, kdy překvapivě porazil top favorita Northerly Winda.

A ještě jedno jméno stojí za pozornost. Jeho majitelem je Václav Sůra a v kopcích Velkých Karlovic ho pro jeho stáj Vasury Kolesa připravuje Radek Holčák. Valach se jmenuje Kubali a do dostihového provozu se vrací po více než dvou letech. Z výsledků devítiletého hnědáka je patrné, proč se jej snaží nyní jeho realizační tým vrátit do bývalé formy. Kubali dokázal vyhrát v italském Meranu, ovšem musí být zdravý. Za svou kariéru absolvoval pouhých 13 startů.