O šanci jet Velkou se utkají i dva benjamínci, ryzák Night Moon a hnědák Godfrey

Ryzákova bilance je úctyhodná. Ze čtrnácti dosavadních startů je jeho nejhorším výsledkem čtvrté místo v „grupovém“ dostihu v italském Meranu. V Čechách posbíral kromě jednoho druhého místa na rovině jenom samá vítězství. I proto bude jeho srovnání s ostřílenými účastníky Velké pardubické, kteří se v sobotu od 16.45 v kvalifikaci také představí, mimořádně zajímavé.

To ostatně platí také pro druhého nováčka na startu čtvrté letošní kvalifikace, tmavého hnědáka Godfreye. Syn výborné klisny Partoutatou, která v Pardubicích absolvovala řadů výborných startů, se letos představil dvakrát: jednou skončil pátý, při posledním mítinku čtvrtý.

Rozprava mezi jeho trenérem Daliborem Törökem a jezdcem Vyhnálkem po dostihu byla výmluvná — kůň potřebuje delší dostih. Čím víc metrů v nohách, tím to bude lepší. Mladého Daniela Vyhnálka však na hřbetě šestiletého valacha vystřídá francouzský žokej Benoit Claudic.

Pak už jsou na startu samí staří známí. Tandem koní Josefa Váni jde vylepšit reputaci poté, co v předchozí kvalifikaci Dusigrosz ani Aeneas nedosáhli na dotované umístění.

Do sedla posledního vítěze Velké Talenta se vrací žokej Pavel Složil. Imphal se zase prezentoval na krátkých tratích, ovšem jeho trenér Stanislav Popelka avizoval, že mu jdou v tréninku i delší distance, a tak se uvidí, kam to dotáhne s žokejem Jaroslavem Myškou v sedle. I v dalších dostizích se představí uchazeči o Velkou. V nejkratším sprintu No Time To Lose, v dalším pak Theophilos nebo Stretton.