Zamrzlo vám rameno? Pět cviků, které vám pomohou od bolesti

Cviky pro uvolnění ramen 1. Lehněte si na břicho a ruku, která vás bolí, ohněte v lokti a hřbetem si ji položte na záda. Snažte se při tom, aby lopatky byly co nejvíc přilepené na zádech. Nadechněte se a loktem mírně tlačte směrem nahoru. Vydechněte a zároveň povolte, uvolněte se a loket nechte klesnout co nejvíce k podložce. 2. Alespoň 10 až 15 sekund třete dlaněmi o sebe, až se vám ruce krásně zahřejí. Potom si položte levou dlaň na pravé rameno a jemnými krouživými pohyby ho masírujte, klidně pokračujte dál, až do oblasti trapéz a krční páteře. Po chvilce dlaně a ramena vystřídejte (ruce však opět nejdříve nahřejte třením). 3. Postavte se, narovnejte záda a začněte kroužit celými pažemi, nejprve na jednu a poté na druhou stranu. Když zvedáte ruce, dávejte si pozor, abyste zároveň nezvedali ramena, a hlavu se snažte mít po celou dobu vytaženou vzhůru (jako když ji máte připevněnou k balonku, který se vznáší v prostoru nad vámi). 4. Postavte se před dveře, rozpažte ruce a opřete si předloktí o zárubně. Proveďte mírný výpad jednou nohou směrem vpřed tak, abyste pocítili mírný tah. Setrvejte v této pozici 15 sekund a v klidu si ji prodýchejte. S nádechem mírně předkloňte trup dopředu a prociťte zvýšení tahu. Znovu držte po dobu asi 15 sekund a přitom zvolna dýchejte. 5. Lehněte si na břicho na stůl, masážní lehátko nebo na postel a svěste bolavou ruku dolů (rameno je u samého okraje). Měla by viset úplně volně, aniž by se dotýkala země. Na podlahu si připravte půlkilové závaží (například plastovou lahev s vodou). Zhluboka se nadechněte a zvedněte zátěž vzhůru. S výdechem ruku povolte, nechte ji chvilku relaxovat a pak s ní provádějte malé kmitavé pohyby směrem dopředu a dozadu.