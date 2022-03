Máte ztuhlé kyčle? Zkuste jednoduchý test a zbavte se potíží cvičením

Někdy může dojít ke zkrácení a zatuhnutí kyčelních flexorů (především povázky stehenní, bedrokyčlostehenního svalu či přímého svalu stehenního), které umí člověka pořádně potrápit. Právě tyto svaly totiž mají výraznou tendenci ke zkracování.

Důvodem toho, proč začínají tuhnout, bývá často také skutečnost, že hodně času trávíme vsedě, ať už v práci, v autě nebo třeba doma před televizí.

Zkuste si malý domácí test

Nejste si jisti, jestli se vás tento problém také týká? Udělejte si malý test a hned si ověříte, jak jste na tom.

Lehněte si na vyvýšenou podložku (lavici, stůl) tak, abyste měli hýždě na jejím konci. Přitáhněte obě skrčené nohy co nejblíže k hrudníku. Pozvolna spusťte jednu nohu přes okraj podložky a druhou stále přidržujte u hrudníku. Dbejte přitom na to, aby pánev a bedra byly přitisknuty k podložce a spojnice kyčelního kloubu se nacházela v rovině s osou ramen.

Podpořte tvorbu kolagenu Zdraví svých kyčlí můžete podpořit i na fyzické úrovni, například tím, že se budete snažit udržovat optimální tělesnou váhu, zařadíte víc pohybu (ideální jsou delší procházky klidným tempem), budete dbát na dostatek spánku a odpočinku, omezíte stres, ale také alkohol a nikotin. Do jídelníčku je vhodné přidat potraviny s vysokým obsahem vitaminu C, který podporuje správnou tvorbu kolagenu v těle (rakytník, šípky, jahody, černý rybíz, červená paprika, citrusové plody, zelí, rajčata, brokolice, růžičková kapusta, exotické „špendlíky“ camu camu).

Potom požádejte někoho, aby zkontroloval, zda je vaše stehno spuštěné nohy v prodloužení trupu, případně směřuje mírně šikmo dolů.

Koleno by nemělo být vychýlené do stran a úhel mezi bércem a stehnem by neměl být větší než 90 stupňů. Pokud stehno směřuje šikmo nahoru nebo je úhel mezi bércem a stehnem větší, je to známkou toho, že jsou vaše svaly zkrácené a je nezbytné začít je protahovat.

Cviky na doma

Poradíme vám teď několik jednoduchých a zároveň účinných cviků na doma. Pokud budete pravidelně cvičit, brzy pocítíte úlevu.

1. Zaujměte pozici tureckého sedu a proveďte předklon. Další možnou variantou je tzv. motýlek, kdy jsou chodidla u sebe. Důležité je, abyste se nehrbili v bedrech. Pokud se chcete protáhnout ještě důkladněji, zatlačte předloktím nohy do podložky.

2. Proveďte hluboký a široký dřep. Nezapomínejte na to, že pohyb musí být pomalý a plynulý. Jestli to zvládnete, můžete přidat ještě předklon.

3. Tento velmi příjemný cvik vás bude bavit. Pozorovali jste někdy malé děti v postýlce, jak se chytají rukama za palečky u nohou? Udělejte to stejně. Vleže si chyťte palce nebo i celá chodidla a mírně je přitahujte k tělu. Přitom zhluboka a pravidelně dýchejte.

4. V sedu na podložce položte nohy před sebe a rozkročte je. S nádechem se potom vytáhněte z pasu a s výdechem zvolna přecházejte do předklonu.

5. V sedu na podložce položte jedno chodidlo co nejblíže k rozkroku a koleno vytočte do strany. Druhá noha je natažená. Otočte se hrudníkem k natažené noze a s nádechem se vytáhněte z pasu, hlavu mějte v prodloužení páteře. S výdechem proveďte předklon.