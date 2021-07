Pásky, které ochrání svaly a klouby. Jak správně tejpy používat?

Tejpování je fyzioterapeutická metoda, jejímž hlavním cílem je uvolnit namáhané a přetížené svaly. Kromě toho se využívá také pro zpevnění svalů, a to tehdy, když se člověk chystá na náročný fyzický výkon (sport, dlouhá a namáhavá túra apod.). V praxi to celé spočívá v lepení tejpovacích pásků na vybraná místa na těle.



Tejpy se vyrábějí z bavlny a antialergenního lepidla. Jsou navržené tak, aby byly silné jako kůže a měly i stejnou pružnost. Díky tomu je prakticky neucítíte na těle a jejich aplikace vás nijak neomezuje v pohybu. Na těle vydrží přibližně 3 až 5 dní, pak je třeba vyměnit je za nové.

Uleví i při migréně a bolesti zubů

Je přirozené, že tejpování nejčastěji využívají sportovci, kteří si kladou za cíl dosáhnout optimálního tělesného výkonu. Tejpy brání bolesti při pohybu a pomáhají chránit přetížené části těla nebo místa oslabená předchozím zraněním. Tejpování není ale určené jen profesionálním, nýbrž i rekreačním sportovcům.

Správné uchycení tejpů pomáhá zpevňovat klouby a zmírňovat otoky, podporuje také rychlejší hojení jizev a přispívá k lepšímu držení těla i celkové koordinaci.

Potíže, při kterých se tejpování nedoporučuje: ekzémy, vyrážky

různé kožní defekty

čerstvé jizvy

křečové žíly

trombózy

kůže spálená od sluníčka

bradavice a mateřská znaménka

cukrovka

To ale není zdaleka všechno. Výzkumy prokázaly, že správně aplikované tejpy mohou zmírňovat průběh migrény (nebo jí dokonce předcházet), tišit bolesti zubů či uvolňovat dutiny při rýmě a nachlazení. Využívají se i při zánětu středního ucha.

Některé pevně fixují, jiné pruží

Tejpy se dělí na fixační tejpy a kineziotejpy. Fixační tejpy jsou lepicí pásky, které nejsou pružné, ale slouží k tomu, aby pevně zafixovaly příslušnou tkáň. Jsou hodně silné a pevné v tahu, dají se však snadno odtrhávat v podélném i příčném směru. Jsou k mání v bílé barvě.

Kineziotejpy jsou sportovní elastické pásky a zdravotní tejpy, které pomáhají odbourávat bolest ve svalech, a to tak, že je při správném směru a pohybu aktivují a svaly se pak lépe zapojují do pohybu a ochrání klouby. To se nejčastěji využívá při zpevnění kolene či ramene.

Nejde o barvy, ale o pocity

Určitě jste si už všimli, že existují tejpy všech možných barev. Není to však kvůli tomu, že by každá barva byla určená k jinému účelu. Barevné tejpy se od sebe v ničem zásadním neliší, v daném případě se jedná o čistě psychologický účinek.

Jednotlivé barvy totiž v člověku vyvolávají konkrétní pocity, například modrá barva příjemně chladí, červená zase naopak hřeje apod. Na každého však působí barvy různě. Jinými slovy, můžete si vybrat podle své „nálady a chuti“.

Domácí lepení je tak trochu risk

Smyslem aplikace barevných tejpů je podpořit funkčnost svalů, šlach nebo kloubů, které jsou aktuálně postiženy. Při jejich správném nalepení nastane uvolnění kůže od podkoží. Tím vznikne větší prostor k uvolnění svalu a jeho prokrvení, zároveň dojde v postiženém místě k uvolnění napětí.

Tejpy si můžete nalepit i sami doma, je ovšem potřeba vědět, jak správně postupovat (nejde jen o to „plácnout náplast“ na bolavé místo). Na internetu sice naleznete spoustu návodů, ale všechny nemusejí být správné.

Při lepení je nejdůležitější směr a síla tahu. I kvůli drobným odchylkám můžete dosáhnout zcela odlišných (nebo dokonce opačných) účinků. Z toho důvodu je vhodnější nechat si tejp nalepit odborníkem.

Tejpy aplikujte s předstihem

U správně nalepených tejpů byste měli pocítit téměř okamžitou úlevu. Jestliže se pocit odlehčení nedostaví ani po delší době, zřejmě pásky nebyly správně nalepeny.

Tejp také nikdy neaplikujte až těsně před zahájením sportovní aktivity. Nestačil by pořádně přilnout k pokožce a kvůli pocení by se pak mohl rychleji začít odlepovat. Když tedy víte, že půjdete odpoledne sportovat, nalepte si tejpy už ráno.