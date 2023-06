Muž chtěl krásný umělý chrup, zákrok v Turecku se ale nevydařil

Zákrok v Turecku byl oproti zákroku ve Velké Británii o dost levnější. Muže přišel v přepočtu zhruba na osmdesát tisíc korun. Z ušetřených peněz i výsledku měl radost, bohužel ale nadšení trvalo pouze pár dnů.

Po zákroku vše vypadalo skvěle. Byl jsem opravdu nadšený z toho, jak dokonalé mám konečně zuby. Snil jsem o tom velmi dlouho. Ale po několika dnech jsem začal pociťovat velkou bolest, dáseň otekla, na některých místech byla úplně bílá a krvácela. Měl jsem nesnesitelné bolesti a strašně mi zapáchalo z úst,“ uvedl pro server Mirror.

Vzhledem k tomu, že tou dobou už byl doma, musel navštívit místní kliniku. Tureckého lékaře kontaktoval, ale ten odmítl pochybení a navrhl mu, aby opět přiletěl a zaplatil si další nápravný zákrok. To ale James odmítl a raději navštívil odborníky ve Velké Británii. Za nápravné zákroky pak ve své domovině musel zaplatil v přepočtu téměř půl milionu korun.

„Nakonec jsem do Turecka letěl ještě jednou a nechal jsem si zuby poupravit. Ale neměl jsem to dělat. Po návratu se zase vyskytly potíže. Umělé zuby začaly odpadávat a v puse mi zůstaly jen moje původní zbroušené zuby a já jsem vypadal jako žralok. Opravdu všechny varuji před takovou cestou. Rozmyslete si dobře, jestli vám to stojí za případné problémy. Lepší je, když máte kliniku ve své vlasti a můžete s nimi komunikovat. Létat takovou dálku v případě potíží je velmi náročné,“ dodal s tím, že svého rozhodnutí lituje, a pokud by mohl vrátit čas, svěřil by se do rukou dentistů v Británii.