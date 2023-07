Žena chce stále větší prsa, podle rodiny není duševně v pořádku

Třicetiletá kráska dlouho zvažovala, zda se na plastiku opravdu objednat. Myslela právě na rodinu, která podobné zákroky neschvaluje. Nakonec se ale rozhodla pro splnění vlastního snu i přes nesouhlasy rodiny. Podle nich je psychicky narušená.

„Jakmile zmíním, že bych chtěla ještě větší ňadra a plánuji další plastiku, Začne u nás velmi nepříjemná debata. Říkají mi, že jsem psychicky narušená, že to v hlavě nemám v pořádku. A nechápou, jak jsem se mohla opovážit takto znesvětit rodinu,“ uvedla žena pro Dailystar.

První plastiku podstoupila ve dvaceti letech. Od té doby se do rukou chirurgů svěřila ještě několikrát. A nelituje. Kdyby se měla vrátit v čase, nic by neměnila.

„Bývala jsem brunetka. Šedá a nenápadná myška. Nespokojená s vlastním tělem. Trápila jsem se a měla deprese. Nikomu nic nevnucuji, jen říkám, že by každý měl žít tak, jak uzná za vhodné. A jiní by neměli soudit, protože jim do životů jiných dospělých lidí nic není. Žij a nech žít,“ vzkázala všem trollům.