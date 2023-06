Pyšní se ňadry velikosti patnáct, žena chce ale ještě větší

„Když mi bylo osmnáct let, měla jsem menší dvojky. Byla jsem ze svého vzhledu vážně zoufalá. Nepřipadalo mi to moc ženské. Neměla jsem žádný zadek a nepomáhalo mi ani extrémní posilování problematických partií. Zkrátka jsem těch kulatých tvarů nedocílila,“ postěžovala si.

Ačkoli je dnes se svým vzhledem víceméně spokojená, přiznává, že se najdou chvíle, kdy propadá zoufalství. Nemůže totiž najít oblečení, které by jí dokonale padlo. Už přemýšlela i nad založením vlastní značky oblečení, které by bylo určené ženám s většími umělými ňadry.

„Představte si, že jsem si musela pořídit i jiné auto. Do těch klasických menších aut jsem se pohodlně nevlezla. Potřebovala jsem opravdu velké SUV, abych zvládla řízení,“ doplnila pro The Sun.

V současné době hledá plastického chirurga, který by se pustil do dalšího zvětšování jejího poprsí. Zatím ji několik lékařů odmítlo s tím, že už by další zákrok nedoporučovali. Podle nich hrozí, že by kůže mohla výrazně popraskat a výsledek by byl katastrofální. Varováním odborníků se ale nenechala odradit.