Influencerka si připadala ošklivá, rozhodla se proměnit pomocí plastik

„Dokud jsem nepodstoupila plastiky, byla jsem ošklivá. A je mi naprosto ukradené, co si o tom kdo myslí. Odsuzování neznámých lidí mě opravdu nezajímá. Nemohou mě totiž odsoudit víc, než jsem se před lety odsoudila za vzhled já sama. Teď jsem spokojená,“ svěřila se žena v jednom z příspěvků na Instagramu, kde ji sleduje bezmála půl milionu lidí.

Už v šestnácti letech si šla s falešným průkazem totožnosti nechat zvětšit rty. Tehdy ale zákrok nedopadl moc dobře. Rty měla příliš velké a špatně se jí artikulovalo. Musela tak na další chirurgický zákrok. Ani po něm ale nebyla spokojená.

Neměla ráda svůj nos a menší ňadra. „Když jsem dokončila střední, přála jsem si za odměnu plastiku nosu. Konečně jsem se zbavila toho, co mě roky neskutečně trápilo,“ pokračovala.

To ji ale plně neuspokojilo. Nelíbilo se jí, že nemá perfektně rovné a bílé zuby. Odcestovala tedy na kliniku do Turecka, kde si nechala vytvořit dokonalý chrup a docílila tak vysněného „krásného amerického úsměvu“.

„Nebylo to všechno nejjednodušší. Bylo to bolestivé, ale stálo to za to. Nechávám si teď ještě pravidelně aplikovat botox do čela, protože se chci vyhnout vytvoření zbytečných vrásek,“ doplnila. Kromě toho si také nechala upravit tvar brady a zvětšit poprsí silikonovými implantáty. Nyní je sama se sebou spokojená, ale další zákroky v budoucnu nevylučuje.