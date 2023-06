Zkusila vychytávku z TikToku, nyní se žena nemůže zbavit akné

„Je to trend, který zkouší snad každý druhý. Má vám to odstranit z obličeje ty baby chloupky, které vypadají spíš jako povrch broskve. A zároveň to odloupe starou odumřelou kůži. Používá se k tomu speciální malá břitva,“ uvedla žena v jednom z videí na svém profilu na sociální síti.

Zatímco ostatní ženy byly z výsledku nadšené, jí zbyly oči pro pláč. Po letech se jí totiž vrátilo velmi bolestivé akné s cystami a nemůže se ho zbavit. Dnes lituje toho, že výzvu z TikToku vyzkoušela.

„Asi tři dny po oholení jsem začala pociťovat nepříjemné pnutí a svědění. Bylo to strašné. Myslela jsem si, že mám alergickou reakci na nějaký kosmetický přípravek. Nic nového jsem v té době ale nezkoušela. Pak mi došlo, že to bude tím holením. Druhý den mi na obličeji vyskákalo akné, kterého se nejde zbavit,“ uvedla pro Daily Mail.

K trendu holení chloupků na obličeji se v minulosti vyjadřovali i odborníci, kteří tvrdí, že by mělo jít o bezpečnou záležitost. Prováděna by ovšem měla být pod taktovkou profesionála, který k tomu použije vhodné a vydezinfikované náčiní. Holit se takto břitvou doma ženám nedoporučují. A Regina s nimi souhlasí. „Nedělejte to doma. Není to bezpečné,“ myslí si.