Byla věřící, dnes žena v latexovém oblečku ponižuje muže

„Většina mých klientů jsou vysoce postavení muži, kteří od rána do večera mají nad všemi okolo sebe navrch a nikdo si nedovolí na ně byť jen zvýšit hlas. A právě to jim chybí a ode mě to vyžadují. Chtějí, aby se mi maximálně podřídili,“ uvedla žena v jednom z příspěvků na svém profilu na Instagramu.

Její osmadvacetiletý snoubenec její práci plně podporuje. Aktuálně s ním čeká i svého prvního potomka. Ani to jí ale nebrání v její práci. Víc se ale aktuálně věnuje světu sociálních sítí a jako influencerka si prý vydělává slušné peníze.

„Moji klienti mají rádi mé latexové oblečení. Jsem plně zahalená, ale zároveň vyniknou mé křivky. Za své latexové oblečení už jsem utratila jmění,“ smála se. V přepočtu ji přišlo její oblečení zhruba na milion a půl korun. „Je to moje vášeň a posedlost, to uznávám. Ale mohu si to dovolit,“ doplnila. Její práce ale přináší i nepříjemnosti. Někteří muslimové jí posílají výhrůžky a přejí smrt.