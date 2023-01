Těsné oblečení může škodit zdraví. Pozor na džíny, kravatu i podprsenku

Zdaleka ne vše, co je módní a elegantní, vám svědčí. Něco z toho může stlačovat orgány, bránit normálnímu dýchání či poškozovat oči.

Říká se, že pro krásu se musí trpět – o tom by mohly vyprávět ženy žijící v 18. století. Tělo si stahovaly tak úzkými korzety, že často upadaly do bezvědomí. Případy, kdy mladé ženy pykají za módní oblečení, se ale objevují i dnes. Mít nohy stlačené dlouhé hodiny v těsných džínách není dobré, mohou vám otéci, hrozí křečové žíly, nedokrvení a dost možná i ztráta citlivosti. Dejte si na to pozor. Co nám tedy hrozí?

Příliš těsný pásek – vadné držení těla

Přespříliš utažené pásky, vázačky a různé ozdobné šňůrky stlačují páteř v oblasti kříže, což může vést až k trvalému poškození držení těla či k degeneraci zádového svalstva. Bolesti zad jsou pak takřka nevyhnutelným následkem. Těsný pásek stojí také za tzv. gastroezofageálním refluxem, mezi jehož příznaky patří hořká chuť v ústech, pálení nebo bolest na hrudi, pálení žáhy, chronický kašel či potíže s polykáním.