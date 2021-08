Špatná podprsenka, šlofík, hladovění. Na co si dát pozor, když jdete cvičit

Sport je v kurzu a Češi pohyb milují. Kromě cyklistiky je v našich luzích a hájích populární i turistika, tenis, golf, volejbal či atletika. Krásné tělo je totiž symbolem mládí – a kdo z nás by nechtěl vypadat stále k světu?

Odborníci však varují, že na sportovní výkon (ale také na hubnutí) má vliv to, jak se před, během i po tréninku chováte. Věděli jste třeba, že kovaní sportovci si před fyzickou aktivitou dají kávu? Není to proto, že by na ni měli tak strašnou chuť. Rozumná dávka kofeinu je nejen nabudí k vyššímu výkonu, ale zároveň funguje jako prevence svalové horečky.

Španělští vědci navíc zjistili, že pití černé kávy podpoří i rychlejší metabolismus. Ve své studii uvádějí, že ženy, které si daly před cvičením svůj „černý šálek“, spalovaly o 15 procent více kalorií než jejich kolegyně. Co všechno byste tedy měli dělat, aby vám sportování přineslo radost a kýžený efekt?