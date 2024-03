Co víte o civilizačních onemocněních? Vyzkoušejte své znalosti v kvízu

Vědomostní kvíz o deset knih Špitál od vydavatelství Brána bude probíhat od středy 27. března do středy 3. dubna do 10:00. Do slosování o ceny postoupí každý, kdo správně odpoví na všech deset otázek.

Výherce uveřejníme zde v článku ve středu 3. dubna ve 12:00 a budeme je informovat i mailovou zprávou.

Kniha Špitál

Zkušený lékař, jemuž náročná operace nedá spát. Starý pacient, který najde spřízněnou duši v laskavé medičce. Rodiny, které stmelí až vážná nemoc. To jsou jen některé ze širokého spektra příběhů, s nímž kardiolog a spisovatel Josef Veselka přichází v nové povídkové sbírce Špitál.

V mnohých se objevují nelehká témata, mimo jiné i covidová pandemie, ale také humor, a především profesionální vhled, který však neubírá textům na lidskosti. Většina povídek vycházela také v magazínu Pátek deníku Lidové noviny.

Pravidla soutěže najdete zde.