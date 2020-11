Kvůli nádoru na mozku přišla o vlasy. Konečně se dočkala bujné hřívy

„Mám za sebou dvě operace. Ta druhá proběhla asi tak před osmi týdny a provedli ji tím způsobem, že mi rozřízli hlavu od ucha k uchu. Myslím, že mi stáhli obličej a tudy se dostali dovnitř. Od té doby mám tady důlek,“ sdělila žena v pořadu.

Jizvu se snažila sama zakrýt a nosila hlavně culík, ale zanechalo to hodně na jejím sebevědomí. Má pocit, že na ni lidé na ulici koukají, a trpí úzkostmi.

Na nádor přišli lékaři náhodou. Nešla na žádné preventivní vyšetření, ale objednala se k lékaři po několika měsících s neustávající migrénou. Později se přidaly i mžitky před očima a závratě. Stačilo jedno vyšetření a lékaři měli o jejím stavu jasno.

„Bylo to moc těžké, ale snažím se to brát pozitivně. Nechci ale, aby někdo viděl, že jsem měla nějaký problém. Proto je pro mě důležité, abych opět měla účes, ve kterém se budu cítit dobře a jizva nebude viditelná,“ pokračovala Daisy.



Odborníci v salonu jí navrhli dvě možnosti. Jako první zvažovali střih „na kluka“, kdy by sjednotili délku vlasů a jizvu by zakryli. To se ale ženě moc nelíbilo, takže nakonec souhlasila s výrobou speciální paruky na míru.

„Když půjdeš ven, jen nasadíš příčesek, stejně jako když se líčíš. Bude kopírovat tvar jizvy,“ sdělili kadeřníci. Výsledek byl skvělý a na Daisy ani není poznat, že by nějaký příčesek měla. Na celou její proměnu se můžete podívat v pořadu Body Fixers na TV Óčko.