Narodila se jako kluk s mužským genitálem. Přesto je nyní těhotná

Na základní škole se necítil jako kluk, měl pocit, že má holčičí zájmy, a navíc se mu líbili kluci. Byl zmatený a nevěděl, co se s ním děje. V deseti letech přišel za rodiči, že je gay. Ve třinácti letech však dospěl k závěru, že bude spíše dívkou uvězněnou v klučičím těle.

Tehdy se začal oblékat jako dívka a nechal si narůst dlouhé vlasy. Už měl vymyšlený plán na hormonální léčbu, aby se později stal ženou. Prohlídka u lékaře pak ovšem odhalila, že už ženou vlastně ve skutečnosti je. Má totiž funkční reprodukční orgány – dělohu, vejcovody, vaječníky. Chyběl pouze poševní vchod.

„Po návštěvě toalety jsem vždy měla zvláštní tlak v podbřišku. Šla jsem na testy a sami lékaři byli v šoku, když zjistili, že mám ženské orgány. Bylo mi řečeno, že bych mohla otěhotnět a donosit dítě. Nešlo ale počít přirozenou cestou,“ sdělila žena pro Daily Mail.



Protože vždy toužila po vlastních dětech, ale měla za to, že se jich sama nedočká, rozhodla se pro umělé oplodnění co nejdříve. „Když mi lékař řekl, že bych s pořízením dítěte neměla otálet, pokud se chci stát matkou, měla jsem hned jasno. Odebrali mi vajíčka, která se oplodnila od dárce, a do dělohy mi bylo zavedeno embryo. Jsem nesmírně šťastná, že jsem opravdu otěhotněla. Nyní jsem ve čtvrtém měsíci a lékaři podporují těhotenství hormony. Cítím se skvěle a nemohu se dočkat toho, až se stanu mámou,“ doplnila osmnáctiletá žena.

Mikey má stále mužské genitálie. Netvoří se jí však spermie, a nemůže tak například oplodnit jinou ženu. V budoucnu má v plánu úplné odstranění penisu a chce podstoupit plastiku, během které lékaři z její vlastní tkáně vymodelují vagínu. Sama říká, že vždy tušila, že je něco jinak a je ráda, že dala na vlastní intuici a rozhodla se být ženou.

„Chtěla jsem se podělit se světem o svůj příběh, aby už neměli lidé předsudky a uvědomili si, že se takové věci dějí. Prošla jsem si na škole šikanou a spousta lidí se ke mně chovala otřesně. Ani moji vlastní rodiče nefungovali tak, jak by měli. Těším se, až to všechno budu vynahrazovat svému vlastnímu dítěti,“ dodala.