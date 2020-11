Chtěla být dokonalá, místo toho se dočkala implantátů z ňader v zadku

10:50

Třiadvacetiletá dvojnásobná matka Cherrise Massayová z Velké Británie odcestovala kvůli plastikám do Turecka. Výběr kliniky se jí ale stal osudným. Nekvalifikovaný lékař jí implantáty určené do ňader vpravil do pozadí. Navíc se nepovedla ani plastika prsou – tkáň začala uhnívat.