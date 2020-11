Žena bojující s rakovinou vaječníků tvoří z šatů za dolar skvosty

Rakovina vaječníků

Žena právě prochází léčbou rakoviny vaječníků. Není to pro ni lehké období, ale ani nyní neztrácí úsměv na rtech a snaží se svým fanouškům na Instagramu stále přinášet nové šik kousky. „Mám za sebou třetí chemoterapii, shodila jsem vlasy, tak se vám teď budu ukazovat bez nich,“ sdělila v jednom ze svých postů.

Šaty, které nikdo nechce

Nejraději tvoří z oblečení, které na ramínku v second handu visí už dlouhou dobu a nikdo ho nechce. Je to pro ni velká výzva. Jakmile něco vypadá téměř jako noční košile ve velikosti XXXL, sáhne po něm. Jsou to totiž kousky za super cenu, vždy maximálně za dolar.

Nerada plýtvá

Málokdy vyhazuje jídlo, snaží se nezatěžovat planetu plasty a stejně postupuje i v případě oblečení. Nechce podporovat výrobu oblečení v Číně, která chrlí nekvalitní kousky za minimální cenu, jež navíc vyrábějí mizerně placení lidé.

Kvalitní materiál

Vyhovuje jí, že v obchodech s oblečením z druhé ruky najde kousky, které jsou vyrobeny z opravdu kvalitních látek. Miluje len a bavlnu. Díky rozmanitosti oblečení má také na výběr z mnoha vzorů a nemusí podléhat žádným aktuálním trendům. Oblečení podle posledních módních časopisů u ní doma nenajdete.

Se šitím ráda poradí

O svých postupech informuje také na blogu, kde popsala i svůj příběh. Fanouškům ráda ukazuje, jak dané oblečení vzniká. Poradí jim i s tím, jaký šicí stroj si koupit, aby šlo tvoření hladce.

Někdy oblečení i barví

Když narazí na šaty ušité z dobrého materiálu, ale nelíbí se jí barva, neváhá a obarví oděv v přírodních barvách. Stejně postupovala i v případě této proměny.

Šaty k nepoznání

Když její fanoušci vidí, jak vypadal oděv původně, jsou nadšení. Líbí se jim, že stačí opravdu málo a z otřesného hadru je super kousek, který můžete nosit i do společnosti.

Místo košile sukně

Každý kousek se dá přetvořit v něco, co padne do oka zrovna vám. Jak sama Jillian Owensová říká, každý trochu zručný člověk dokáže to samé jako ona. Chce to jen trpělivost.