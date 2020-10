Dříve jí říkali velryba, dnes je k nepoznání. Prošla si ortorexií

Zprvu měla problém s pohybem. Styděla se totiž chodit i do posilovny, aby ji nikdo neviděl v upnutém oblečení, které zvýrazňovalo kila navíc. Nakonec ale úzkosti překonala a dala se do cvičení. S tím přišla i touha po zdravé stravě. Bohužel ale sklouzla k ortorexii a až příliš si hlídala, jaké potraviny konzumuje. Vše muselo být bio, zdravé a pokud se nejednalo o ovoce nebo zeleninu, odmítala jíst.

„Na škole jsem trpěla. Říkali mi velryba, od dvanácti do šestnácti jsem brala antidepresiva. Musela jsem s tím něco udělat. Nejdřív jsem se vracela z posilovny vyřízená a brečela, že nejsou vidět žádné výsledky. Stála jsem před zrcadlem a byla na dně. Na dovolené jsem odmítala nosit plavky a šortky a strašně mě rozčilovalo, jak nedokážu být šťastná a sama se sebou spokojená jako ostatní holky,“ sdělila žena pro server Daily Mail.



Po jedné z posledních rodinných dovolených se rozhodla, že pokud se má změnit, je třeba to promyslet do detailů. A upnula se na zdravá jídla. „Naprosto jsem tomu podlehla. Veškerý svůj čas jsem věnovala vzdělávání v oblasti zdravé stravy a přesně jsem chtěla vědět, jaké potraviny jsou pro tělo dobré a co obsahují. Chtěla jsem mít naplánovaný jídelníček do poslední tečky správně,“ pokračovala.

Po pár týdnech už byly na jejím těle vidět změny. Cítila se lépe i po psychické stránce a začala mít větší sebevědomí. Zdravý styl života byl její posedlostí a dodnes je její životní náplní.

O své cestě za vysněnou postavou informovala i na sociální síti. Nyní je v oblasti zdravé stravy a cvičení významnou influencerkou a sama už po absolvování mnoha kurzů dokáže lidem pomoct se sestavením jídelníčku a cviků na míru. Chce založit společnost, která bude šířit osvětu o zdravém životním stylu.

„V dnešní nelehké době je důležité, aby si lidé zvykli na zdravé stravovací návyky. Je jednoduché se naučit, jak si připravovat nenáročná jídla, která ale obsahují dostatek živin. Navíc mnohdy taková jídla připravíte za méně peněz než ta nezdravá. Zdravá strava a pohyb jsou základem spokojeného života,“ myslí si. Doporučuje ale všem, aby se do podobné změny životního stylu nevrhali tak po hlavě jako ona.