Aby zvládla starost o postiženého syna, začala žena posilovat

„Do posilovny chodím na dvě až tři hodiny denně. Moc mi to pomáhá udržovat se v psychické pohodě. Neměla jsem ze začátku v plánu se do toho tolik opřít. Ale překvapilo mě, jak moc mě to začalo bavit,“ svěřila se pro server Dailystar.

Třináctiletý syn Logan je na vozíčku a péče o něj je náročná. Svaly jí pomáhají i v běžném životě. Může se synem lépe manipulovat. „Je úžasné, jak si i on všímá, že je máma spokojenější. Je to skvělý kluk a naplňuje naše životy smíchem a radostí,“ pokračovala žena.

Když začala posilovat, změnila i svůj jídelníček. Už delší dobu věděla, že jí stávající strava nedělá dobře. Jedla ve spěchu a nezdravě. Když se chtěla účastnit fitness soutěží, bylo jasné, že rychlé občerstvení musí vynechat.

„Jím teď víc než dříve. Ale úplně jinak. Myslím, že to mému tělu prospívá. Po psychické i fyzické stránce jsem na tom mnohem lépe,“ doplnila. Hlavně se zlepšila její nálada a přibyla energie. Té poslední roky moc neměla. „Můj život nabral nový směr a těším se, co dalšího mi přinese,“ dodala.