Prevence vám může zachránit život. Lékařka radí, na co máte nárok

Přehled preventivních vyšetření 19 až 40 let preventivní prohlídka u praktického lékaře 1× za dva roky

stomatologická preventivní prohlídka 2× do roka

dívky a ženy navíc 1× ročně podstupují preventivní gynekologické vyšetření, a to již od věku 15 let

doporučené jsou také pravidelné roční kontroly kůže u dermatologa, 1× za dva až tři roky bychom měli podstoupit také preventivní vyšetření u očního lékaře 40 a více let Výše uvedené preventivní prohlídky jsou doplněné o: mamografický screening pro ženy od 45 let

4 vyšetření u oftalmologa ve čtyřletých intervalech. Vyšetření je určeno lidem ve věku 45-61 let. V ideálním případě bychom ale od 40 let měli navštěvovat očního lékaře 1× do roka

test na okultní krvácení pro včasný záchyt kolorektálního karcinomu. Mezi 50. a 55. rokem života se provádí jednou ročně, následně 1× za dva roky. Vyšetření zajistí praktický lékař, případně gynekolog. Alternativou testu je screeningové vyšetření tlustého střeva 1× za deset let, které je z veřejného zdravotního pojištění hrazeno také pro věkovou kategorii od 50 let.

Silným kuřákům ve věku 55 a více let nabízí praktičtí lékaři od roku 2021 screening pro včasný záchyt karcinomu plic. Připravuje se spuštění plošného screeningu rakoviny prostaty, která patří u mužů k vůbec nejrozšířenějším zhoubným nádorům. V blízké době by měl být zaveden i screening rakoviny slinivky pro lidi se zvýšeným rizikem tohoto onemocnění.