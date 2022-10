Nemoc z oka dokáže vyčíst umělá inteligence. Nepodceňujte vyšetření zraku

Po celém světě by prohlídku mělo absolvovat asi pět milionů lidí, ovšem ve skutečnosti ji podstoupí jen zlomek. A právě na tuto skutečnost se snaží poukázat Světový den zraku, který letos připadá na čtvrtek 13. října.

„Okolo sedmdesáti pěti až osmdesáti procent diagnostikovaných očních vad je léčitelných nebo se jim dá předejít,“ říká Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno, a proto apeluje na všechny, aby si nechali jednou za dva roky vyšetřit oči, a to i v případě, že žádné potíže nemají.

Kategorie 40+ by pak na preventivní prohlídku, třeba v rámci Světového dne zraku, měla zaskočit každý rok, obzvlášť pokud má dotyčný v rodinné anamnéze glaukom, trpí cukrovkou či hypertenzí, kouří nebo již nosí brýle.

Komplexní vyšetření očí odhalí nejen to, zda potřebujete brýle nebo jestli není nutné změnit stávající dioptrie, ale upozorní i na potíže se sklivcem či sítnicí. Tedy obtíže, které mohou zůstat velmi dlouho nepovšimnuty, protože se vyvíjejí pozvolně a bezpříznakově. Problémy se projeví až v určité fázi onemocnění, kdy už může být poškození sítnice nevratné.

Nezastupitelná sítnice

Sítnice (retina) je vrstva nacházející se v zadní části oka, kterou tvoří nervová vlákna a světločivné buňky: tyčinky a čípky. Zjednodušeně by se dalo říct, že je to takové plátno, na něž se promítá okolní obraz, který následně dokáže zpracovat a předat do mozku. Pro ostré vidění, čtení, řízení auta, sledování televize a rozeznávání obličejů je nejdůležitější centrální část sítnice – žlutá skvrna neboli makula. Jde o místo nejostřejšího vidění. Okrajové oblasti sítnice pak slouží k perifernímu vidění.

U sítnice může docházet k degenerativním změnám, které jsou geneticky vrozené, anebo přicházejí s věkem. Ve druhém případě označovaném jako makulární degenerace hraje velkou roli také životní styl. Stav sítnice zhoršuje kouření, obezita, vysoký krevní tlak, ultrafialové záření, nevyvážená strava a nedostatek vitaminu E.

„V důsledku degenerace sítnice, ale také vlivem úrazů, nádorů a zánětů může dojít k takzvanému odchlípení sítnice, kdy se sítnice nadzvedává a postupně odlučuje od oční stěny. Odchlipování postupuje od okrajů až ke středu sítnice, kde je místo nejostřejšího vidění, proto také často dochází k výraznému poškození zraku,“ popisuje docentka Skorkovská. Upozornit na problém se sítnicí by vás měla přítomnost jakési clony, která zahaluje okraj zorného pole. Jak upozorňuje Lucie Valešová, primářka Oční kliniky NeoVize Praha, onemocnění sítnice je vždy velmi závažné a často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku, pokud to včas neřešíte.

Mušky v oku nevěstí nic dobrého

Se sítnicí úzce souvisí sklivec. Tato rosolovitá hmota vyplňuje oko, naléhá na sítnici a jakákoli její dysfunkce znamená, že nastanou potíže rovněž se sítnicí. Sklivec může začít vysychat. Vzniká pak zákal a pacienti popisují, že vidí před očima jakoby poletovat mušky.

Při případném odloučení sklivce od sítnice dojde k většímu zákalu. Ten se projevuje jako jakýsi „pavouček“ v zorném poli, který člověka obtěžuje při čtení či jiných běžných činnostech. Naštěstí zákaly lze poměrně snadno odstranit laserovým zákrokem. Také případnou trhlinu v sítnici lze řešit pomocí zákroku argonovým laserem. Takzvaná laserová kogulace má zabránit odchlípení sítnice, ale i po zákroku je třeba pacienta sledovat, zda nemoc dále nepostupuje.

Pokud ovšem přece jen dojde k odchlípení, jedinou možností, jak zabránit ztrátě zraku, je operace. Kdo by zákrok odkládal, vystavuje se zbytečně riziku trvalých následků.

„Rozvoj operací zadního segmentu oka, tedy onemocnění sítnice a sklivce, patří mezi nejpřevratnější změny v oblasti očního lékařství za poslední dekády,“ říká docentka Skorkovská.

Cukrovkáře hlídá umělá inteligence

Potíže se sítnicí velmi často postihnou také pacienty s diabetem. Sítnice je bohatě zásobená kyslíkem díky sítnicovým tepnám a žílám a vysoká hladina cukru je ale může poškodit. Výsledkem je výrazné zhoršení zraku. Takzvanou diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti trpí po 20 letech trvání cukrovky 65 až 99 procent diabetiků. V České republice se s tímto onemocnění potýká více než 100 tisíc cukrovkářů.

„Typická diabetická retinopatie je charakteristická chronickým průběhem, který postupně a dlouhodobě působí na sítnici a může mít devastující účinky. Proto je prevence velmi důležitá,“ zdůrazňuje docentka Skorkovská. „Až v pozdějších stádiích dochází k poklesu samotného vidění. Může se projevit třeba až po několika letech trvání špatné kompenzace diabetu. To už se ale nedá napravit, pouze zpomalit, a i to je velmi obtížné,“ doplňuje ji doktorka Lucie Valešová. Proto by měli diabetici navštěvovat očního lékaře každý rok a absolvovat kontrolu sítnice, ačkoli žádné zhoršení zraku nepozorují.

Dosud mohl poškození sítnice zjistit jedině oční lékař při vyšetření očního pozadí, dnes s odhalením této choroby může v rámci preventivní prohlídky pomoci umělá inteligence – unikátní český projekt Aireen. Pacient se na pár sekund zadívá do speciální oční kamery na zobrazení sítnice a během okamžiku se dozví výsledek. Moderní software za půl minuty vyhodnotí, zda jsou na sítnici změny způsobené diabetickou retinopatií.

Výhodou této metody je nejen její rychlost a jednoduchost, ale i to, že zefektivní kontrolu diabetiků, kteří často na preventivní prohlídky očí zapomínají a navíc oftalmologové často nemají dostatečné kapacity na jejich komplexní vyšetření. Oční kliniky NeoVize v Praze, Brně a Oční ambulance Brno-Běhounská a Újezd u Brna nabízí diabetikům vyšetření pomocí Aireen na počkání, zdarma a bez objednání. Jsou-li u pacienta zjištěny změny na sítnici, je zpravidla odesílán ke specialistovi na oční pozadí. Co tedy letošní Světový den zraku využít a nechat si oči zkontrolovat umělou inteligencí?