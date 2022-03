Některá očkování i vyšetření nově zdarma. Kde můžete u lékaře ušetřit?

Ještě před pár týdny dopláceli Češi za speciální zubní korunku v ordinaci tisíce korun. Při nepovinném očkování na klíšťovou encefalitidu museli dát za každou z nutných tří dávek 900 korun. A když poprosili „domácí sestru“ o předepsání gázy či stahovacích punčoch, odmítla to s tím, že je může předepisovat jen lékař. Všechny zmíněné případy už tento rok neplatí. Pojišťovny totiž rozšířily seznam úkonů, které uhradí, a lékaři i sestry získali některé nové pravomoci.

Nová pravidla byla schválena už loni v létě, platná jsou od letošního ledna. Jak upozorňuje ministerstvo zdravotnictví, jde o jednu z nejrozsáhlejších změn ve veřejném zdravotním pojištění za poslední dvě dekády. Novinky se kromě úhrad za lékařské úkony dotýkají téměř všech činností pojišťoven. Například toho, jak řešit zamítavé stanovisko pojišťovny při vzácných onemocněních.

„Neúspěšní pacienti se často obraceli na soudy, které však nerozhodovaly jednotně. Nově musí každá pojišťovna zřídit odvolací orgán – revizní komisi, která bude obsazena odborníky na zdravotnictví a právo stojící mimo pojišťovnu,“ vysvětlila za ministerstvo mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Vláda Petra Fialy chce také zavést dobrovolnou přímou spoluúčast na zdravotní péči, což by do hry mohlo vrátit některé „nadstandardy“, o které se ne příliš úspěšně snažil před 10 lety ministr zdravotnictví Leoš Heger v Nečasově kabinetě. V praxi by si v budoucnu pacienti připláceli za lepší kyčelní kloub či oční čočku.

Současný mluvčí resortu zdravotnictví Ondřej Jakob v té souvislosti sdělil portálu Lidovky.cz, že lidé by nemuseli platit nic navíc oproti stávajícímu stavu. „Je to jenom dobrovolné doplňkové připojištění na to, co si již nyní lidé sami u lékaře hradí. Určitě to nebude tak, že by bylo něco nového zpoplatněno,“ ujistil.

Očkování několika druhů

Zpátky ovšem k současnosti, kdy už od ledna nemusíme za některé úkony u lékaře platit. Jde třeba o v úvodu již zmíněné nepovinné očkování na klíšťovou encefalitidu.

Týdeník 5plus2 Každý pátek zdarma

„Od roku 2022 mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec,“ říká Viktorie Plívová, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která je s téměř šesti miliony klientů největší zdravotní pojišťovnou v Česku.

Dalším příkladem je očkování proti chřipce, kde se dosud hradily jen nejlevnější vakcíny. Pojištěncům nad 65 let je nově plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce všemi dostupnými vakcínami. Nově mají zdarma nárok na vakcínu proti chřipce i zdravotníci, těm se ovšem hradí „ekonomicky nejméně náročné varianty“. Kdo si vybere dražší, musí rozdíl doplatit.

Dále je zdarma již delší dobu proplácena vakcína proti covid-19, pneumokokové infekci (kojenci, věk nad 65 let a rizikoví pacienti) či meningokokovým infekcím (kojenci a nově i starší děti) a další.

Šance zjistit rakovinu dřív

Od ledna došlo ke změnám v případě úhrad u asistované reprodukce. Nově je věkovým limitem 40 let (místo 39), přičemž umělé oplodnění je zdarma maximálně třikrát za život. Od letoška jsou také pojišťovnou hrazeny některé další úkony novorozeneckého screeningu. „Přidala se úhrada při zjišťování spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID),“ říká mluvčí Plívová.

Spinální svalová atrofie je genetické onemocnění, které postihuje schopnost člověka chodit, jíst a nakonec i dýchat. Postihuje přibližně jednoho z 10 tisíc lidí a je hlavní genetickou příčinou úmrtí u kojenců.

Těžká kombinovaná imunodeficience se projeví nepřítomností bílých krvinek. Kojenci pak mají zvýšenou náchylnost k infekcím. Léčba spočívá v transplantaci kostní dřeně, která bývá v 90 % úspěšná, bez ní pacienti umírají do jednoho roku života. Screening se provádí vyšetřením suché kapky krve z patičky novorozence 48 až 72 hodin po narození, celkem se zkoumají dvě desítky možných chorob.

Zubní korunky bez doplatku Trápily vás před několika měsíci zuby? Pokud vám dentista dal zubní korunku, museli jste si ji doplatit. Letos už tomu tak není, tedy pokud jde o zákrok nově hrazený pojišťovnou. „Jedná se o korunky estetické plášťové z kompozitního plastu na přední zuby, které byly doposud hrazeny se spoluúčastí,“ vysvětlila mluvčí VZP. Viktorie Plívová. Co se týká zubních protéz, ty jsou nadále plně hrazeny v základním provedení. „Nově ale pojišťovna částečně přispívá i na snímatelné náhrady, které doposud hrazeny nebyly. Jde o výrobky z nových materiálů či za použití nových technologií,“ dodává mluvčí. V případě rovnátek je to složitější. Lékařské výkony jsou pojišťovnou hrazeny u pevných i snímacích rovnátek u pacienta ve věku do 22 let. U starších jen v případě, že jde o pacienty, kteří mají ještě nějaké další závažné onemocnění - například rozštěpy rtu, čelisti a patra a další. Materiál je u pevných i snímacích rovnátek hrazený bez omezení věku pouze lidem s již uvedenými dalšími onemocněními.

Lidé v České republice mají od roku 2022 také větší šanci, že včas zjistí, zda jim plíce nezasáhla rakovina. Díky nově spuštěnému programu včasného záchytu karcinomu plic se mohou zdarma nechat vyšetřit kuřáci, a to současní i bývalí, jejichž kuřácká minulost představuje alespoň 20 cigaret denně po dobu 20 let a jsou ve věku 55 až 74 let. Indikovat pacienta na CT vyšetření může praktický lékař či pneumolog.

Kromě toho v Česku fungují další hrazené preventivní programy. Jde o screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie (u žen nad 45 let), screening nádorů tlustého střeva a konečníku (u lidí nad 50 let) a screening nádorů děložního hrdla (u žen nad 15 let). U rakoviny prostaty probíhají studie a plány, zda se v budoucnu bude také provádět „na pojišťovnu“.

Rozšířil se rovněž seznam hrazených zdravotnických prostředků. „Je to například terapeutická úprava obuvi, prostředky pro lokální kyslíkovou terapii, přibyly nové kategorie ortéz pro děti,“ vypočítává mluvčí VZP s tím, že se zvýšil počet hrazených pomůcek, jako jsou bílé, červenobílé a signalizační hole pro hluchoslepé nebo rozšíření věkové skupiny (do 17 let) u brýlí a čoček pro korekci poruch zraku.

Víc pravomocí pro sestry

Lékaři a sestry získali několik nových pravomocí. Domácí péči (14 dní, v případě paliativní péče až 3 měsíce) mohou indikovat lékaři z dalších odborností jako ambulantní specialisté nebo lékaři na pohotovosti či urgentním příjmu. Všeobecné nebo dětské sestry se specializovanou způsobilostí (sestra v domácí péči) mohou předepisovat vybrané zdravotnické prostředky pro kompresivní terapii, inkontinentní pacienty a pro pacienty se stomií či krycí a obvazový materiál. Dosud měli tuto kompetenci výhradně lékaři.

Změny se týkají i lázeňské péče. Návrh na hrazenou lázeňskou péči může nově nejen podat, ale i vystavit lékař, ambulantní specialista, jenž péči doporučil, nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Návrh ale nadále schvaluje pojišťovna. Změna nastala i u termínu nástupu na léčení – nyní se počítá ode dne schválení návrhu pojišťovnou.