Nádor u Kláry odhalila běžná kontrola. Choďte na prevenci, apelují lékaři

„Neměla jsem žádné obtíže ani bolesti. Šla jsem na běžnou gynekologickou prohlídku, při níž lékař našel něco, co se mu nelíbilo, a začal to dál řešit. Výsledky cytologie pak také vyšly špatně, takže mě odeslal na biopsii a já jsem 14 dní čekala na výsledky,“ popisuje jednatřicetiletá servírka Klára. Biopsie potvrdila nádor děložního čípku. Klára však měla štěstí v neštěstí. Díky včasnému odhalení a rychlému jednání lékaře se nádor podařilo zachytit v počátečním stádiu.

Příznaky rakoviny děložního hrdla Časný karcinom děložního hrdla nemusí zpočátku dělat žádné obtíže. Prvním příznakem, který ženu může přivést k lékaři, je krvácení či výtok. Rostoucí nádor způsobí potíže s močením, se stolicí či úplně zablokuje odtok moči do močového měchýře. Tyto příznaky však již bývají spojeny s pokročilým onemocněním.

„Rok předtím jsem byla na pravidelné prohlídce a tou dobou tam ještě vůbec nic nebylo. To znamená, že to muselo začít růst těsně po ní. Po roce už nádor měřil dva a půl centimetru. Měla jsem velké štěstí, že jsem skutečně na další prohlídku přišla, a navíc včas,“ rekapituluje.

Co pro ni bylo během nově nastalé situace nejtěžší? Paradoxně to nebylo zjištění diagnózy samotné, ale odeslání na biopsii. To už věděla, že něco není v pořádku a je otázkou, o jaký problém jde. „Biopsie mě zasáhla nejvíce, zvláště to čekání na výsledky. Ale i první dojem z nemocničního prostředí – nikdy předtím jsem tam s ničím nebyla, vždy jsem byla zdravá. Naštěstí jsem ale založením optimistka, takže jsem si dala do hlavy, že mi nic není, a věřila tomu.“

Pak už celý léčebný proces běžel rychle. Diagnózu zhoubného nádoru na děložním čípku Kláře oznámili na konci června a v srpnu už měla za sebou úspěšnou operaci. Jinou léčbu i díky včasnému objevení nádoru podstupovat nemusela.

Co způsobují viry HPV.

Přišla o dělohu, ale o adopci neuvažuje

Během operace jí lékaři odebrali dělohu, zákrok proběhl bez komplikací, a stejně tak všechny pooperační výsledky byly v pořádku. „Tím je to pro mě uzavřené. Každé ráno před operací jsem se probouzela s tím, že se mi to vlastně jen zdá. Ale zároveň jsem celou dobu věděla, že to bude dobré. Navíc jsem si byla jistá, že u Apolináře jsem v péči skutečných profíků. Co je ale důležité říct, že složitá situace to samozřejmě nebyla jen pro mě, ale i pro moje blízké, o to víc jsem to vše už chtěla mít za sebou,“ vzpomíná Klára.

Po odstranění celé dělohy už nebude moci mít svoje děti, nicméně i k této životní zkoušce se staví čelem. „Plány na rodinu mi nemoc rozhodně překazila. Moc jsem se těšila, že jednou budu mámou aspoň jednoho dítěte. Věděla jsem ale také, že mít děti pro mě není největší životní prioritou, proto jsem odmítla nechat si odebrat vajíčka pro případné umělé oplodnění a donošení dítěte náhradní matkou. Podobně neuvažuji ani o adopci, nejsou to pro mě přirozené cesty. Prostě se smiřuji s tím, že se budu v životě i v partnerství soustředit na jiné věci a že čas zahojí všechny rány.“

Rakovina způsobená virem

Rakovina děložního čípku je celosvětově čtvrtým nejčastějším typem rakoviny mezi ženami. V naprosté většině případů ji způsobuje lidský papilomavirus (HPV), se kterým se v průběhu života setká většina žen. Infekce tímto virem však automaticky neznamená vznik nádoru. Ve většině případů infekce HPV samovolně odezní, aniž by způsobila nějaké zjevné příznaky nebo problémy. Někdy však může HPV infekce přetrvávat a po několika letech vyvolat nádorové onemocnění.

Jak se léčí? Podezření na nádor se potvrzuje histologickým rozborem odebraného vzorku. Prvním krokem léčby je tzv. staging – soubor vyšetření nutných k objasnění rozsahu onemocnění. Díky tomu pak lékaři ušijí léčbu pacientce přímo na míru. Pokud je karcinom jen v děloze a nešíří se nikam dál, je hlavní možností léčby operativní odstranění nádoru a vyšetření spádových lymfatických uzlin. Pokud pacientka plánuje otěhotnět, je v určitých případech možné odstranit jen děložní hrdlo a zbytek dělohy ponechat. Pokud je rakovinou zasaženo i okolí (děložní závěsy, močový měchýř, konečník atd.), přistupují lékaři k ozařování, případně v kombinaci s chemoterapií. Onemocnění rozšířené i mimo pánev se léčí systémově – chemoterapií a novými cílenými preparáty.

„Ve většině případů způsobí dlouhodobá infekce rizikovým typem HPV na děložním hrdle nejprve přednádorové změny, které předcházejí vzniku invazivního karcinomu o řadu měsíců až let. Díky tomu můžeme odhalit a léčit rizikové pacientky ještě předtím, než se u nich rakovina vyvine,“ říká onkogynekolog Lukáš Dostálek z Onkogynekologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice.

Pomůže i očkování

Jako efektivní prevenci rakoviny děložního hrdla zmiňuje doktor Dostálek očkování. Doporučuje se dětem, které ještě neměly pohlavní styk. V České republice ho hradí pojišťovny dívkám i chlapcům mezi 13. a 14. rokem.

Kromě toho by měla každá žena jednou za rok navštívit svého gynekologa kvůli preventivnímu cytologickému vyšetření a ve 35 a ve 45 letech také podstoupit HPV test. „Pokud pacientka na tyto prohlídky pravidelně dochází a jsou-li výsledky správně interpretovány, je riziko vzniku rakoviny děložního hrdla minimální,“ uklidňuje.

V případě podezřelého výsledku screeningových testů pošle gynekolog pacientku na specializované vyšetření. „I poměrně závažné nálezy ve formě těžkých přednádorových stavů či časného invazivního karcinomu mohou být ošetřeny drobným zákrokem – konizací, který pacientku dramaticky nezatíží,“ dodává lékař Lukáš Dostálek.